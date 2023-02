Gmund: Neujahrsempfang der SPD / Landesvorsitzende Endres zu Gast

Motiviert mit der SPD ins Wahljahr: Landtags-Kandidat Bruno Petroons, Landesvorsitzende Ronja Endres sowie Robert Kühn, Wiessees Bürgermeister und Kandidat für die Kreistagswahl, (v.l.) beim Neujahrsempfang. © Peter Mörtl

Gmund – Beim traditionellen Neujahrsempfang starteten die SPD-Ortsverbände des Landkreises ins Wahljahr. Hauptrednerin war Landesvorsitzende Ronja Endres.

„So viele waren wir schon lange nicht mehr.“ Mit diesen Worten begrüßte Wiessees Bürgermeister und SPD-Kreistagskandidat Robert Kühn sichtlich erfreut mehr als 100 Parteimitglieder im Gmunder Neureuthersaal. Gemeinsam mit dem Direktkandidaten für die Landtagswahl, Bruno Petroons und Landes-Chefin Ronja Endres schwor Kühn die Anwesenden auf die Wahl am 8. Oktober ein. „Als starke politische Kraft machen wir im Landkreis vorwärtsgewandte Politik“, so Kühn.

Etwas, das nach Ansicht seines Mitstreiters Bruno Petroons die CSU nicht leiste. „Die CSU macht Politik, um sich selbst zu bereichern und sich selbst voranzubringen, und nicht für die Menschen,“ ergänzte Petroons und verwies dabei auf die Maskenaffäre während der Corona-Pandemie.



„Die Ideen in der Politik hat die SPD. Es sind wir, die Bayern mit unseren Inhalten voranbringen. Die CSU macht sich SPD-Themen nur zu eigen, hinkt dabei aber 30, 40 Jahre hinterher.“ Als Beispiel dafür erinnerte Petroons in seiner Rede an einen Brandbrief eines Krankenhaus-Personalrats von vor über 30 Jahren, in dem damals schon vor den steigenden Immobilienpreisen und deren Auswirkungen auf Pflegekräfte im Tegernseer Tal gewarnt wurde.



Auf bezahlbaren Wohnraum bezog sich auch die Landesvorsitzende Ronja Endres in ihrer Rede. „Unser Bundesland ist wunderschön, die Menschen wollen hier arbeiten und leben. Aber sie wollen sich das auch leisten können. Leider gilt das eben nicht für viele hart arbeitende Menschen, für viele Familien und für viele Rentnerinnen und Rentner in Bayern. Sie suchen verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum.“ Endres führte aus, dass es in Bayern 200 Städte und Gemeinden gebe, die genauso wie das Tegernseer Tal mit einem „angespannten Wohnungsmarkt“ zu kämpfen haben.

Die Lösung sei dabei relativ einfach: „Mehr Wohnungen bauen führt zu niedrigeren Mieten. Deswegen wollen wir als bayerische SPD eine Milliarde Euro in bezahlbare Wohnungen im Freistaat investieren,“ erklärte die Landesvorsitzende und übte Kritik an der CSU. Unter dem „schlechtesten Wohnungsbroker“ Markus Söder seien zunächst 33.000 Genossenschaftswohnungen verscherbelt worden. „Und dann verspricht Söder, bis 2025 10.000 neue Wohnungen zu bauen.“ Von diesen habe Söders BayernHeim derzeit bayernweit gerade einmal 234 Wohnungen gekauft. „Gekauft. Nicht gebaut“, betonte Endres und beanstandete, dass, zeitgleich zum Amtsantritt des Bauministers Christian Bernreiter, die bayerischen Mittel für die Wohnraumförderung um exakt die Summe gekürzt worden seien, die der Bund für den Wohnungsbau in Bayern dazugegeben habe.

Eine Entlastung solle es laut Ronja Endres nicht nur am Wohnungsmarkt geben. „Wir haben in Bayern einen Haushaltsüberschuss. Deshalb fordert unsere Landtagsfraktion diesen Überschuss zu nehmen und die Menschen in Bayern weiter zu entlasten, eben weil es hier teurer ist als woanders.“



Die Ziele der SPD reichen dabei von 200 Euro pro Kind für die Familien im Freistaat und 200 Millionen Euro Energiekostenhilfen für Privathaushalte bis hin zu Maßnahmen, um den Lehrermangel einzudämmen oder eine flächendeckende Gesundheitsversorgung zu erreichen.



Dass diese Forderungen auch finanziert werden müssen, merkte die Landesvorsitzende in ihrer Rede selbst an. „Es sind gute Ideen die Hoffnung machen. Aber gute Ideen brauchen noch etwas mehr als gute Mobilität, Schule und Gesundheitsversorgung. Gute Ideen brauchen nämlich leider auch Geld. Der Reichtum und Wohlstand unseres schönen Bayerns kommt auch von seiner Industrie.“



Deswegen sei es ihr wichtig, dass sich auch die SPD zum Industriestandort Bayern bekenne. Dazu gehöre aber auch, dass die Politik alles tun müsse, um diesen zu erhalten und auszubauen. „Deswegen muss die Industrie mit ausreichend Energie ausgestattet sein“, sagte Endres. „Doch CSU und Freie Wähler haben Bayern zum Energiesozialfall gemacht. Wir haben in Bayern keine Windräder bauen können, weil die in irgendwelchen CSU-Wahlkreisen stehen müssten, wir haben keine Stromtrassen bauen können, weil die durch irgendwelche CSU-Wahlkreise gehen müssten.“ Peter Mörtl

Willy-Brandt-Medaille verliehen Als Abschluss des Neujahresempfangs wurden noch langjährige SPD-Mitglieder des Landkreises für ihre Treue geehrt. Höchste Parteiehrung erhielten dabei SPD-Urgestein Hans Pawlowski sowie die Kreisrätin Christine Negele. Beide wurden mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet, die nur an Personen verliehen wird, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben.