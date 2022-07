Wasserstrom: Gmunder Unternehmer mit dringendem Appell an Bundesregierung

Von: Katja Schlenker

Unternehmer Florian Kohler von Gmund Papier übt Kritik am neuen EEG-Gesetz. © Gmund Papier

Gmund – Strom aus kleinen Wasserkraftwerken will die Bundesregierung nicht mehr fördern. Für Florian Kohler von Gmund Papier ein Unding.

Unternehmer Florian Kohler, der Geschäftsführer der Büttenpapierfabrik Gmund ist, richtet aktuell einen Appell zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) an die Bundesregierung. Obwohl Energie derzeit ein rares Gut ist, verbietet das neue Gesetz deutschen Wasserstrom.



„Unglaublich – jetzt, wo auf allen Fronten in Deutschland die Energie knapp wird, will die Bundesregierung die einheimische Wasserkraft aufs Abstell­gleis stellen“, erklärt Florian Kohler. „Das neue Gesetz soll dem emissionsfreien Wasserstrom sogar das öffentliche Interesse entziehen.“ Drei Terrawattstunden zuverlässiger und versorgungssicherer Strom sollen auf Wunsch des Bundesministers für Wirtschaft und Energie, Robert Habeck (Grüne), und des Fischerverbands allmählich ein Ende finden.



Wasserstromanlagen: Kritik von BIHK

Kritik daran, die Förderung kleinerer Wasserkraftanlagen zur Stromerzeugung zu streichen, übt auch der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK), Manfred Gößl. Die rund 4200 Wasserkraftanlagen in Bayern könnten unabhängig vom Wetter den Strombedarf von vier Millionen Haushalten decken, sagt er.

Aber: „Modernisierungen werden gar mit Einspeiseentzug bestraft“, erklärt Florian Kohler. „Zirka 6.500 mittelständische Schicksale sind betroffen.“ Was bedeutet das für Deutschland? Drei Millionen Tonnen Treibhausgase mehr würden langfristig durch das Gesetz in Deutschland ins Klima gefeuert. Bundesminister Robert Habeck werde nicht müde einzufordern, dass man jede Kilowattstunde Energie einsparen müsse. „Um neue fossile Energie zu besorgen, jettet er aber nach Katar und man denkt sogar wieder an Kohle“, resümiert Florian Kohler und fragt sich: „Wo bleibt da das Klima? Noch nie wurde in Deutschland durch ein Gesetz derartig viel emissionsfreie Energie vernichtet – ein Wahnsinn!“

WWF begrüßt Förderstopp der Wasserkraft

Vor diesem Hintergrund will die Koalition nun die heimische Wasserkraftgewinnung ächten – angeblicher Grund: Fischwohlsein. „Die Förderung kleiner Wasserkraftwerke über das EEG hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viel Schaden angerichtet. Es ist gut, wenn keine neuen kleinen Anlagen mehr in die Förderung kommen“, sagt Tobias Schäfer, Referent für Gewässerschutz bei der Umweltschutzorganisation WWF Deutschland.

Gewässermüller wie der Gmunder Papiermacher wissen, dass keine Fische in deren Anlagen zugrunde gehen – im Gegenteil: „Hinter der Turbine sind die größten Fischschwärme“, sagt er. Aktuell sei die Wasserkraft die einzige Art, Strom zu gewinnen, die bei Windstille und in der Nacht regenerativen Strom produziere. Rund 130 Mitarbeiter in Gmund stellen auf nachweisbar umweltfreundliche Weise Papier her – und nun entziehe die Regierung die Energiegrundlage dafür. ksl