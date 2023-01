Gmund: Restaurantbesucher im Gut Kaltenbrunn parken drei Stunden frei

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Freuen sich über die Zusammenarbeit: Florian Hoffman (l.), Projektmanager Avantpark und Moritz Hardieck, Geschäftsführer Käfer Gut Kaltenbrunn. © GB

Gmund – Für die Gäste des Guts Kaltenbrunn in Gmund gibt es ein neues, digitales Parksystem – ganz schrankenfrei und ohne Parkticket.

Kostenlose Parkplätze vor Restaurants oder Gaststätten werden gerne von Wanderern und anderen Gästen benutzt – sehr zum Leidwesen von tatsächlichen Restaurantbesuchern, die sich dann erst einmal auf Parkplatzsuche begeben müssen. Damit Gästen im Käfer Gut Kaltenbrunn das erspart bleibt, gibt es ein neues Parksystem – und das ganz schrankenfrei und ohne Parkticket.

In Zusammenarbeit mit der Münchner Firma Avantpark wurden die Parkplätze auf Gut Kaltenbrunn digitalisiert. Das neue System funktioniert mittels Kennzeichenerfassung per Scanner, natürlich datenschutzkonform.



Vor Verlassen wird am Parkautomaten gezahlt. Dort gibt der Gast sein Kennzeichen ein, der Automat zeigt an, wie viel zu bezahlen ist. Bezahlt werden kann in bar, per EC- oder Kreditkarte sowie über Apple und Google Pay. Gäste des Restaurants und des Biergartens erhalten die ersten drei Stunden, bei einem Mindestverzehr von zehn Euro, kostenlos. „Das Zeitfenster von drei Stunden reicht in den meisten Fällen auch für einen Verdauungsspaziergang nach dem Essen problemlos aus“, weiß Moritz Hardieck, Geschäftsführer von Käfer Gut Kaltenbrunn.



Hat der Gast gezahlt, löscht das System alle erfassten Bilddaten automatisch. Nur wenn nicht richtig oder gar nicht bezahlt wurde, ist die Firma Avantgarde dazu berechtigt, die Halterdaten vom Kraftfahrtbundesamt abzufragen und ein Bußgeldbescheid zu verschicken.



Natürlich dürfen auch weiterhin Wanderer, Radlfahrer und Badegäste auf den Parkplätzen stehen, heißt es in der Pressemitteilung. Sie zahlen pro Stunde zwei Euro und für den ganzen Tag zehn Euro. sw