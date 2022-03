Unterrichtsbeginn im Erweiterungsbau der Realschule Tegernseer Tal

Konrektor Reiner Heumann und die Schüler der Klasse 10B freuen sich über die neuen Räume der Realschule Tegernseer Tal. © GB

Gmund – Die zehnten Klassen der Realschule Tegernseer Tal sind umgezogen. Seit den Faschingsferien sind die neuen Räume im Erweiterungsbau in Gmund fertig.

Feierlich eingeweiht wird der neue Erweiterungsbau der Realschule Tegernseer Tal aufgrund der Umstände erst zu gegebener Zeit. Die Schüler des Abschlussjahrgangs müssen aber nicht länger warten, sondern durften ihre neuen Klassenzimmer bereits nach den Faschingsferien beziehen.

„Die Schüler der zehnten Klassen hatten es wirklich schwer in den vergangenen beiden Jahren“, erklärt Schulleiter Tobias Schreiner. Da habe die Entscheidung nahe gelegen, ihnen die neuen Räume zu geben, in denen sie sich nun bestmöglich und in Ruhe auf die Abschlussprüfungen vorbereiten können, die im Juni stattfinden werden.

Schüler auch zufrieden

Lagen die Arbeiten bis kurz vor Weihnachten noch voll im Plan, habe es am Ende doch noch ein bisschen gezwickt: Die digitalen Tafeln wurden verzögert geliefert und nun erst in den Faschingsferien eingebaut, erklärt der Schulleiter.

Jetzt sei aber alles fertig und auch die Schüler seien zufrieden, wie Schülersprecherin Julia Schmid aus der zehnten Klasse sagt: „Ich finde unseren Neubau sehr gut gelungen. Wir haben ordentlich Platz und eine moderne Ausstattung. Am besten finde ich, dass man die Klassenräume im Sommer über automatische Fenster über Nacht durchlüften kann, damit es unter der Schulzeit angenehm kühl ist.“

WLAN im ganzen Schulhaus

Die neuen Räume sind neben den automatischen Fenstern auch mit einer dezentralen Lüftungsanlage ausgestattet, die dafür sorgt, dass auch im Winter stets frische Luft im Klassenzimmer ist, wobei die verbrauchte Luft über einen Wärmetauscher geleitet wird, sodass die Wärme in den Räumen bleibt. Zusätzlich sorgt eine Solaranlage auf dem Dach für ein gutes ökologisches Gewissen.

Aber nicht nur raumlufttechnisch ist die Schule in Gmund damit auf aktuellem Stand: „Während der Ferien wurde im ganzen Schulhaus das WLAN erneuert, sodass wir nun in allen Räumen verlässliches Internet haben“, sagt der Schulleiter. In Kürze werde die Schule noch ans Glasfasernetz angeschlossen. Dann sei man bezüglich der Infrastruktur für die nächsten Jahre gerüstet. ksl