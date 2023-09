Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Gmund

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einem Verkehrsunfall in Gmund waren vier Autos beteiligt (Symbolbild). © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gmund – Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein Porschefahrer einem vor ihm fahrenden Fahrzeug auf. In einer Kettenreaktion krachten noch zwei weitere PKWs aufeinander. Der Schaden beläuft sich auf 60.000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Bad Wiessee mitteilt, kam es am heutigen Dienstag gegen 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Gmund. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Münchner Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein 85-jähriger aus dem Rhein-Kreis Neuss mit seinem Porsche fuhr einem 66-jährigen Augsburger und seiner Beifahrerin auf. Wieso, ist noch unklar.

Durch den Aufprall wurde der Opel des Augsburgers auf zwei weitere Autos geschoben. In beiden Autos befanden sich zu diesem Zeitpunkt jeweils zwei Personen. „Der Unfall führte zu vier leichtverletzten und einer schwerverletzten Person, welche mit de Hubschrauber in das Unfallklinikum nach Murnau gebracht wurde“, teilt Polizeioberwachtmeister Anes Hadziabdic mit.

Zur Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten musste die B 318 für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Gmund war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen nach 60.000 Euro.