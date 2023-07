Finsterwald: Fünf Wochen Vollsperrung an Tölzer Straße

Von: Sabrina Winklmaier

Gmund – Damit der neue Geh- und Radweg an der Tölzer Straße in Finsterwald fertig gestellt werden kann, wird die Straße voraussichtlich für fünf Wochen komplett für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist beschildert.

Die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg an der Tölzer Straße (St 2365) im Gmunder Ortsteil Finsterwald gehen voran. Bisher konnten Autofahrer die Straße unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung noch passieren. Damit die Baumaßnahmen weiter voranschreiten können und der Schutz der Bauarbeiter gewährleistet werden kann, wird die Tölzer Straße nun komplett gesperrt.

„Nach Rücksprache mit dem Bauleiter wird die Umleitungsschilderung momentan aufgestellt“, teilt Josef Harraßer vom technischen Bauamt in der Gmunder Gemeindeverwaltung mit. Die Vollsperrung tritt voraussichtlich ab morgigen Donnerstag, 27. Juli, in Kraft, spätestens aber ab Montag, 31. Juli, so Harraßer. Die Vollsperrung ist für fünf Wochen geplant.

Anlieger, RVO Busse und Vivo-Müllabfuhr sowie Rettungsdienst und Feuerwehr können unter geringen Einschränkungen weiterhin die Straße benutzen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet, an den Wochenende kann die Tölzer Straße halbseitig befahren werden, dafür wird wieder eine Ampelanlage aufgestellt. Die Gemeinde Gmund bittet alle Betroffenen um Verständnis für die auftretenden Behinderungen.