Grenzen setzen: Neue Leitlinien fürs Bauen und Wohnen in Bad Wiessee

Teilen

Immer größere Bauprojekte: Um die gewachsenen Strukturen des Ortes zu bewahren, hat der Gemeinderat ein Reglement für künftige Entscheidungen im Bereich Bauen verabschiedet. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – In Bad Wiessee wird viel gebaut. Damit das nicht aus dem Ruder läuft, hat der Gemeinderat eine neue Ortsgestaltungssatzung beschlossen.



Das Ortsbild der Gemeinde am Westufer des Tegernsees wird derzeit geprägt von zahlreichen Baustellen großen Ausmaßes. Auch private Bauvorhaben nehmen immer größere Dimensionen an. Im Rahmen einer Klausursitzung hat sich der Gemeinderat Bad Wiessee dieses Problems angenommen und die Ergebnisse öffentlich vorgestellt.



In puncto Bauen sei der Ort an seine Grenzen gestoßen, was sich am Verhältnis zwischen Grünfläche und Versiegelungsgebieten zeige. Deshalb sollen die rechtlichen Werkzeuge zur Begrenzung dieser Entwicklung ausgeweitet werden und stringente Anwendung finden.

So soll ein Mindestabstand auch für Tiefgaragen festgesetzt und eine stringente Einhaltung der Stellplatzvorgaben eingefordert werden. Durch eine Überarbeitung der Ortsgestaltungssatzung will man eine strengere und rechtssichere Handhabe erlangen, die „alpenländische Baukultur“ noch stärker schützen zu können.



Die Verwaltung soll erneut prüfen, ob eine Satzung zur Verhinderung von Zweitwohnsitzen erlassen werden kann. Auch eine Erhaltungssatzung wurde in diesem Zusammenhang aufs Tapet gebracht. Sie soll Gebäuden einen gewissen Schutzfaktor geben, um unerwünschte Spekulationen abzuwehren.



Gleichwohl wird der Bau von Wohnungen ausdrücklich begrüßt. Angesichts der Preise auf dem Markt sei dies auf dem Wege eigenen Eigentums kaum mehr möglich, Einheimischenmodelle sind aber durch die neue Gesetzgebung der Europäischen Union nicht mehr rechtssicher.

Erbbaumodelle hätten nur noch eine kurze Bindungsfrist, nach deren Ablauf die Gemeinde keine Handhabe mehr hätte. Damit bleiben als einzige funktionierende Lösung gemeindeeigene Mietwohnungen, deren Zahl deutlich erhöht werden müsse. Ziel solle es sein, die Wohnungszahl des Kommunalunternehmens (KU) mittelfristig zu verdoppeln und somit preiswerten Wohnraum für einheimische Familien zur Verfügung stellen zu können.

Auch die Forcierung von Dachausbauten, den sogenannten Quergiebeln, wird als Möglichkeit in Betracht gezogen, mehr Wohnraum ohne weitere Versiegelung zu schaffen. Sie seien zwar nicht „klassisch schön, aber eine der vernünftigsten Formen von baulicher Entwicklung“. Auch der Dauerbrenner „Umwandlung in eine Ferienwohnung“ wurde von der Arbeitsgemeinschaft kritisch beleuchtet. Man habe hier bereits zu viele Bezugsfälle geschaffen, was aber ein Irrweg sei, von dem man abrücken müsse. Der Umwidmung von Wohnraum in Ferienwohnungen soll darum ein Riegel vorgeschoben werden, wenn es vermeidbar und rechtssicher machbar ist.



Grün- und Erholungsflächen seien das Kapital des Ortes und Basis für einen funktionierenden und werthaltigen Tourismus, betont die Arbeitsgemeinschaft in ihren Ausführungen.

Vor diesem Hintergrund dürfe zusätzliche Versiegelung nur mehr für Einheimische zu Wohnzwecken oder für heimisches Gewerbe gestattet werden. Im Landkreis-Vergleich habe Bad Wiessee zudem sehr viele Tiefgaragen, die als sehr problematisch zu erachten seien. Sie könnten, zumal bei dem schweren und lehmigen Boden im Ortsgebiet, Grundwasserströme und unterirdische Wasserläufe stark beeinflussen. Zahlreiche Häuser im Ort seien jedoch auf Holzpfählen gegründet, die durch Veränderung des Grundwassers massiven Schaden nehmen könnten.

Der längere Erhalt von Bestandsgebäuden sowie ein verstärkter Einsatz von Holz als Baustoff soll zum Gebot der CO2-Neutralität beitragen.



Abschließend wurde die Gründung einer talweiten Planungsgemeinschaft angeregt, um in Zukunft in Kooperation mit den anderen Talgemeinden gemeinsame Ziele, Obergrenzen und Ausrichtungsfragen zu definieren, so etwa eine Obergrenze für Hotelbetten analog zum „Bettenstop“ in Südtirol. Stefan Gernböck