Haushalt 2022: Große Projekte lassen Waakirchens Schulden wachsen

Von: Daniela Skodacek

Das neue Feuerwehrhaus am Kreisverkehr in Hauserdörfl war das größte Investitionsprojekt in der jüngsten Waakirchner Geschichte. Auch 2022 stehen etliche Vorhaben auf der Agenda. © Skodacek

Waakirchen – Waakirchen hat viel investiert und will dies weiter tun. Im Gemeinderat zeigte sich das im Haushalt 2022 und an den geplanten Schulden.

Waakirchen hat viel investiert in den vergangenen Jahren. Das geht nicht spurlos an der Finanzlage vorbei. Die Schulden pro Kopf erhöhen sich deutlich gegenüber den Vorjahren. Für die Zukunft nachhaltiger zu wirtschaften, hält mancher Gemeinderat für angebracht.



Nachdem der Haushaltsentwurf für 2022 Mitte Januar im Finanz­ausschuss vorberaten wurde, verlas Kämmerer Michael Moosmair diesen nun in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Darin schließt der Verwaltungshaushalt mit rund 12,8 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit rund 8,1 Millionen Euro ab. Das Gesamtvolumen reduziert sich gegenüber 2021 um 7,2 Prozent und beträgt rund 20,9 Millionen.

Kredit in Höhe von 2,5 Millionen Euro

Zwar zeichnen sich heuer Mehr­einnahmen bei den Steuerbeteiligungen ab. Allerdings erhält die Gemeinde aufgrund der aktuellen Steuerkraftzahlen keine Schlüsselzuweisungen. Zu verkraften sei zudem ein erheblicher Rückgang bei den Gewerbesteuereinnahmen 2021 (2 Millionen Euro), die sich 2022 auf 2,5 Millionen Euro beziffern sollen. Die Hebesätze blieben derweil unverändert, berichtete Moosmair.

Im Haushalt 2022 ist zudem eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Aufgrund der vielzähligen und teils umfangreichen Investitionen in den vergangenen Haushaltsjahren wird nach Abzug der ordentlichen Tilgungen bis Jahresende ein Schuldenstand von 10,3 Millionen erreicht (2021: 8,1 Millionen Euro). Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.765 Euro – fast doppelt soviel wie noch 2020 (918 Euro). Unterdessen steigt die Kreisumlage für den Landkreis Miesbach um 540.000 Euro auf geschätzt 4,4 Millionen Euro.

Hohe Pro-Kopf-Verschuldung in Waakirchen

Für seine Arbeit bekam Kämmerer Moosmair vielfach Lob. Alexander Mayr (CSU), selbst Mitglied im Finanzausschuss, sagte, er stehe hinter der Haushaltsplanung, mahnte aber angesichts der hohen Pro-Kopf-Verschuldung: „Wir müssen in Zukunft Maß halten und das Ganze wieder ein wenig senken.“ Grundstücksverkäufe seien auf Dauer kein Weg für die Gemeinde.

Bürgermeister Norbert Kerkel betonte, dass der Haushalt durchaus solide sei. Michael Mohrenweiser (ABV) gab zu, von der hohen Last pro Einwohner überrascht zu sein, auch wenn Waakirchen damit bundesweit noch unter dem Durchschnitt liege. Zudem sei die Schuldenaufnahme im Verhältnis zu den geschaffenen Werten zu sehen.

Photovoltaik auf Dach der Feuerwehr

Gisela Hölscher (FW) vertrat dieselbe Meinung: „Alle Projekte sind keine Luftschlösser, sondern Verbesserungen für die Gemeinde.“ Sie setze Hoffnung in den Kämmerer, dass kein Nachtragshaushalt benötigt werde. Cornelia Riepe (Grüne) freute sich, dass die Kosten für die Photovoltaikanlage (100.000 Euro) auf dem Dach der neuen Feuerwehr nun drin seien in den Investitionsplanungen, weil die Gemeinde eine Vorbildfunktion habe. Dennoch bat sie darum, sich demnächst mit dem klimaschutzrelevanten größeren Batzen – der Wärmeversorgung in der Gemeinde – zu befassen.

Zu den bereits 2021 angelaufenen Investitionen zählen die Sanierung von Dach und Fassade der Aussegnungshalle Waakirchen, die Fenster und Türen im Eingangsbereich der Turnhalle sowie die Teilsanierung des alten Rathauses Schaftlach. Diese Maßnahmen sollen heuer fertiggestellt werden. Zudem verzögern sich der Ersatz für ein Bauhof- sowie ein Feuerwehrfahrzeug corona-bedingt, informierte der Kämmerer.

Investitionen für 2022

Eingeplant im Vermögenshaushalt sind für 2022

die Herstellung des Wassernotverbunds zur Gemeinde Gmund,

der Ausbau der Vernetzung im Schulhaus Waakirchen,

die Radwege zwischen Schaftlach und Piesenkam sowie zwischen Schaftlach und der Sportanlage am Krai,

die PV-Anlage fürs neue Feuerwehrhaus Waakirchen,

die Sanierung im Leitungsnetz der Turnhallen-Siedlung Waakirchen und

die Neubebauung des Anwesens Michael-Schreiber-Weg in Schaftlach.

Teile des Energienutzungsplans sollen ebenfalls umgesetzt werden. Weitere Mittel seien für Grundstückskäufe vorgesehen. Die allgemeine Rücklage beläuft sich zum Jahresende auf geplante rund 1,36 Millionen Euro. Die Gemeinderäte segneten die Finanzplanung samt Haushaltssatzung schließlich mit einstimmigem Beschluss ab. sko