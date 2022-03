Stadtrat Tegernsee verabschiedet Haushalt 2022: Hier wird investiert

Von: Katja Schlenker

Die alte Feuerwehr in Tegernsee ist 2021 abgerissen worden. Nun entsteht ein Neubau an der Hochfeldstraße. © Schlenker (Archivfoto)

Tegernsee – Umfangreiche Investitionen sind bis 2025 für Tegernsee geplant – ohne Kredite. Dafür werden die Rücklagen weitestgehend aufgebraucht.

Den ersten Entwurf des Investitionsprogramms für 2022 in Tegernsee und des Finanzplans, der bis 2025 reicht, haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung im Januar vorab beraten, erläuterte Kämmerer Jürgen Mienert. „Weder 2022 noch in den Folgejahren sind neue Kreditaufnahmen geplant“, sagte er. „Bei planmäßigem Verlauf werden die Rücklagen der Stadt bis Ende 2024 zum größten Teil aufgebraucht sein.“ Im Folgejahr könne dann voraussichtlich wieder ein Betrag zugeführt werden, dessen Höhe aber noch offen ist.

Geplant sind für 2022 Investitionen in Höhe von knapp 10 Millionen Euro. Im Folgejahr sollen es 4,65 Millionen Euro sein und 2024 rund 4,54 Millionen Euro. Für das Jahr 2025 sinkt die Investitionssumme auf zirka 3,29 Millionen Euro. Punkt für Punkt erläuterte der Kämmerer den anwesenden Stadträten anschließend, was er in den nächsten Jahren für die Stadt geplant hat:



Rathaus: Um das Rathaus an der B307 instand zu setzen, sind heuer 205.000 Euro eingeplant, unter anderem um Büros auszustatten und neue Fußböden zu verlegen, die Außenfassade an der Südseite zu sanieren und Fahrradständer mit Ladestation zu errichten. 2023 sollen 530.000 Euro ins Rathaus investiert werden. Hauptsächlich, um Sitzungssaal, Bücherei und Lesesaal umzubauen.

Feuerwehr: Eines der großen Projekte dieser Tage in Tegernsee ist der Neubau des Feuerwehrhauses an der Hochfeldstraße. Dafür sind heuer 4,75 Millionen Euro eingeplant sowie im Folgejahr nochmals 2,5 Millionen Euro. Im Gegenzug erhält die Stadt Staatszuschüsse in Höhe von 820.000 Euro. Zusätzlich werden 465.000 Euro im Jahr 2022 in die Hand genommen, um ein neues Löschgruppenfahrzeug vom Typ LF 16/12 der Marke Iveco zu beschaffen. Auch hier wird ein Staatszuschuss in Höhe von 100.000 Euro erwartet. Nochmal die gleiche Summe steuert die Feuerwehr bei.

Schulen, Sport und Soziales: Die Grundschule soll 2023 einen Breitbandanschluss erhalten. Die Kosten dafür belaufen sich voraussichtlich auf 60.000 Euro, erklärte Jürgen Mienert. Auch hier rechnet er mit einem Staatszuschuss in Höhe von 45.000 Euro. Mit 100.000 Euro werde sich die Stadt am Umbau der Kinderkrippe im Reisberger Hof beteiligen. Ebenfalls für 2022 geplant ist, 35.000 Euro in den Spielplatz am Schwaighof zu investieren. Mit 40.000 Euro rechnet die Stadt für die Bewässerungsanlage für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz Point.

Verkehr: Für Straßenbau, -beleuchtung und -reinigung sowie Wasserläufe und Wasserbau sollen heuer 740.000 Euro ausgegeben werden. Unter anderem sind 70.000 Euro für elektronische Informationstafeln an Bushaltestellen eingeplant – die Hälfte davon sollen über einen Staatszuschuss finanziert werden. Des Weiteren soll ebenfalls 2022 das Kopfsteinpflaster am Kaltererplatz für 150.000 Euro erneuert werden. Für 2025 ist geplant, den Gehweg an der Neureuthstraße zwischen Lieberhofweg und der Einfahrt zum Parkplatz zu verlängern sowie die Straße an sich neu zu asphaltieren. Kostenpunkt: 100.000 Euro. Diese Arbeiten hängen davon ab, wann das Almdorf gebaut wird.

Wasserversorgung: In diesem Bereich sind bis 2025 rund 1,6 Millionen Euro eingeplant. Größter Punkt hier sind verschiedene Leitungen im Stadtgebiet, die erneuert werden sollen. Mit 2,75 Millionen Euro ist die Sanierung beziehungsweise der Neubau des Hochbehälters Tuften dabei.

Für die anwesenden Stadträte gab es nach dem Vortrag von Jürgen Mienert keinen Diskussionsbedarf. Sie verabschiedeten das Investitionsprogramm und den Finanzplan bis 2025 einstimmig. Bürgermeister Johannes Hagn bedankte sich ausdrücklich beim Kämmerer für dessen gute Arbeit und umsichtige Planung. ksl