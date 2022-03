Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge: Unterkünfte in Hotel in Bad Wiessee frei

Eine Familie passiert die ukrainisch–polnische Grenze. Zahlreiche Menschen kommen dort auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine über die Grenze. © Kay Nietfeld/dpa

Bad Wiessee – Im Hotel „Seegarten“ in Bad Wiessee sollte eigentlich renoviert werden für ein neues Konzept. Nun können dort vor dem Ukraine-Krieg Geflüchtete unterkommen.

Der Krieg in der Ukraine lässt aktuell kaum jemanden kalt. Auch in den Kommunen im Landkreis Miesbach bereitet man sich auf Flüchtlinge vor. In enger Abstimmung mit der Gemeinde Bad Wiessee hat sich die Rock Capital Group aus Grünwald als Eigentümerin des Hotels „Seegarten“ dazu bereit erklärt, Hotelzimmer herzugeben, um die mehrere Monate für ukrainische Kriegsflüchtlinge kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Voraussichtlich können gut die Hälfte der 20 Zimmer des Hauses bezogen werden.

„Der Krieg macht uns fassungslos, wütend und traurig“, teilen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter von Rock Capital, Peter G. Neumann und Christian Lealahabumrung, mit. „Wir hoffen, dass wir mit der kostenlosen Unterkunft zumindest einen kleinen Beitrag für die flüchtenden Menschen leisten können.“ In dieser Zeit wolle man auch andere ermutigen, Kindern, Frauen und Männern zu helfen, sowie für Werte wie Frieden, Freiheit und Menschlichkeit einstehen.

WLAN für Kontakt in Ukraine

Rock Capital hat das kleine Hotel am 1. November 2021 übernommen und befindet sich aktuell eigentlich in der Planung der Renovierung und der künftigen Ausrichtung des Hotels an der Seepromenade. „Wir hatten gerade mit den Planungen für Renovierungsmaßnahmen des Hauses begonnen. Das haben wir in Anbetracht der erschreckenden Ereignisse zunächst auf Eis gelegt, um hier spontan eine sichere Unterbringung für Menschen aus der Ukraine anbieten zu können“, sagen Neumann und Lealahabumrung. „Dass uns die Gemeinde Bad Wiessee in diesem Anliegen derart unterstützt, freut uns sehr.“

Bürgermeister Robert Kühn (M.) mit den Gesellschaftern des Hotels „Seegarten“ in Bad Wiessee. © Gemeinde

Nun wollen sie so lange alle Zimmer bereitstellen, die nicht benötigt werden, wie es die Situation erfordert. Zudem wollen sie ermöglichen, dass die Kriegsflüchtlinge zur Eigenversorgung die Restaurantküche nutzen können. Auch Gemeinschaftsflächen werden bereitgestellt, damit sich die Schicksalsgemeinschaft im Haus treffen und austauschen kann. Das Unternehmen wird zudem eine kostenlose WLAN-Versorgung im Haus aufbauen, damit die Kriegsflüchtlinge mit ihren Familien in der Ukraine in Kontakt bleiben können.

Wohnungen der Kommune prüfen

„Zusammen mit der Verwaltung hatte ich bereits erste Gespräche im Rathaus, welche Unterstützung wir auf kommunaler Ebene leisten können“, erläutert Bürgermeister Robert Kühn. „Ich habe sogleich das Kommunalunternehmen beauftragt, eine Belegung der leer stehenden Wohnungen im Bestand zu prüfen.“

Dann sei Rock Capital auf ihn zugekommen und habe das Hotel Seegarten als mögliche Unterkunft angeboten. „Ein sozialverantwortliches und vorbildliches Verhalten, wie ich feststellen darf“, resümiert er. „Ich hoffe, dass dies, wo es möglich ist, Schule machen wird.“ ksl