Beliebte Spa-Hotels am Tegernsee

Hotels aus dem Tegernseer Tal in europaweitem Ranking vorne dabei

Korbinian Kohler vom Spa & Resort Bachmair Weissach in Kreuth darf sich Hotelier des Jahres 2022 nennen. © GB

Landkreis – Das Magazin Falstaff hat einen neuen Hotel Guide herausgebracht. Darin tauchen auch Hotels im Tegernseer Tal auf.

Der neue „Falstaff Hotel Guide“ hat 1.400 Hotels – davon alleine 226 in Deutschland – in sechs verschiedenen Kategorien bewertet. Im Ranking der besten Hotels des Jahres tauchen auch Betriebe aus dem Tegernseer Tal auf. Einer der Hoteliers ist dabei ganz vorne dabei.

Korbinian Kohler darf sich über die Auszeichnung „Hotelier des Jahres“ freuen. „Der innovative Visionär machte das Bachmair in den vergangenen Jahren zum international renommierten Spa und Resort auf Fünf-Sterne-Niveau am touristisch boomenden Tegernsee“, heißt es in der Begründung über den Chef des Spa & Resort Bachmair Weissach in Kreuth. „Als Mann voll sprühender Ideen ist der eigentlich aus einem im Papierdesign tätigen Familienbetrieb stammende Kohler mittlerweile bestens vertraut im Hotelmetier.“

27 Hotels erhalten Falstaff-Bestnote

Doch er ist nicht der einzige Gastgeber aus dem Landkreis Miesbach, der im Ranking des laut eigener Aussage mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren größten Magazins für kulinarischen Life­style im deutschsprachigen Raum auftaucht. Der zum zweiten Mal erscheinende „Falstaff Hotel Guide“ bewertet 1.400 Hotels – davon 226 in Deutschland, 539 in Österreich, 140 in der Schweiz und 155 in Südtirol, erklärt Herausgeber Wolfgang M. Rosam. Darin zu finden sind 354 exzellente Hotels, die mit sechs Sternen ausgezeichnet wurden. In Deutschland dürfen sich 27 Häuser über diese Bestnote freuen.

Zu den zehn besten Hotels in Deutschland zählt neben Schloss Elmau auf Platz 4 auch das Alt­hoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern auf Platz 8. Es hat 98 von 100 möglichen Punkten erreicht. Bei den beliebtesten Gourmet-Hotels wurde das Haus von der Falstaff-Community sogar auf Platz 1 gewählt.



Beliebte Spa-Hotels am Tegernsee

Bei den beliebtesten Spa-Hotels sind zwei andere Adressen aus dem Landkreis Miesbach vertreten: der Lanserhof Tegernsee in Waakirchen auf Platz 3 und das Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern auf Platz 5.

Bewertet wurden die ausgewählten Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol mit einer Höchstwertung von 100 Punkten in den Unterkategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage. Im neuen Falstaff-Hotel-Guide wurden wie bereits 2021 diese vier Hotels mit der Höchstwertung geadelt: Hotel Almhof Schneider und Chalet N in Österreich sowie Bürgenstock Resort und The Alpina Gstaad in der Schweiz. Zu ihnen gesellt sich ebenfalls mit der Höchstwertung von 100 Punkten Forestis in Südtirol. ksl