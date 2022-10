Hubertus Altgelt Stiftung: Patientenmonitor mit Defibrillator für die DLRG Tegernsee

Von: Sandra Hefft

Stiftungsvorstand Anton Lentner (r.) überzeugte sich von der Funktionsweise des neuen Patientenmonitors. © GB

Tegernsee – Durch die Hubertus Altgelt Stiftung wurde für die DLRG Tegernsee ein Patientenmonitor mit Defibrillator angeschafft.

Der Patientenmonitor beschleunigt und erleichtert die Therapie und Diagnostik. Das Gerät überwacht die Aktivität des Herzens, misst den Blutsauerstoff und kann zudem als Defibrillator eingesetzt werden. Der Monitor wird in Zukunft bei den Einsätzen der DLRG angewendet und die Patientenversorgung so signifikant verbessern.



Die Zahl der Einsätze am und auf dem Tegernsee steigt ständig. Waren es im gesamten Jahr 2016 noch etwa 30 Einsätze, so sind die ehrenamtlichen Wasserretter der DLRG Tegernsee 2022 knapp 80 Mal zu Notfällen gerufen worden. Die DLRG im Landkreis Miesbach rettet nicht nur Menschen, die zu ertrinken drohen, sondern unterstützt vor allem an heißen Tagen auch den Rettungsdienst. So kann es zum Beispiel sein, dass, wenn Rettungswagen sich mühsam durch den Verkehr kämpfen müssen, die DLRG mit Booten oder Fahrzeugen zum Einsatzort eilt und dort die medizinische Versorgung bis zum Eintreffen des Rettungswagens übernimmt. Um die Patienten, oft in kritischem Zustand, optimal versorgen zu können, sind die Einsatzkräfte der

DLRG auch in der Behandlung von Notfallpatienten geschult.



Natürlich benötigen die Einsatzkräfte auch dementsprechendes Material zur Diagnostik und Therapie: Durch die Hubertus Altgelt Stiftung wurde jüngst für die DLRG Tegernsee ein Patientenmonitor mit Defibrillator angeschafft. Dieser beschleunigt und erleichtert die Therapie und Diagnostik. Das Gerät überwacht durch ein EKG die Aktivität des Herzens, misst den Blutsauerstoff und kann zudem als Defibrillator eingesetzt werden und Leben retten. she