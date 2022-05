Sieben Schülerinnen waren zum IHK-„Girls‘ Day“ bei Frank Dental in Gmund

Bei der Frank Dental GmbH in Gmund waren sieben Schülerinnen beim IHK-„Girls‘ Day“ dabei. © IHK

Gmund – Zum IHK-“Girls‘ Day“ begrüßte Anja Frank, Geschäftsführerin der Frank Dental GmbH, sieben Schülerinnen in Gmund.

Die Wirtschaft braucht mehr Frauen als Chefinnen, Unternehmerinnen und Gründerinnen. Unter diesem Zeichen stand der IHK-„Girls‘ Day“, an dem sich Unternehmerinnen aus über 60 IHK-Mitgliedsunternehmen in München und Oberbayern beteiligt haben. Unter dem Motto „Ich werde Chefin“ begrüßte auch Anja Frank, Geschäftsführerin der Frank Dental GmbH in Gmund und Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Miesbach, sieben Schülerinnen aus dem Landkreis Miesbach.

Die 12- bis 15-Jährigen erlebten einen informativen, abwechslungsreichen Tag und informierten sich unter anderem über den Arbeitsalltag als Unternehmenschefin. Anja Frank ermöglichte den Mädchen einen Blick hinter die Kulissen ihres Unternehmens. Sie sowie Cornelia Pilny-Fischer, zuständig für das Qualitätsmanagement bei Frank Dental, gaben Einblicke in ihre beruflichen Laufbahnen und darüber hinaus in wichtige Aufgabenbereiche sowie Abläufe bei der Führung eines Unternehmens.

„Eine Firma zu führen, heißt, tagtäglich Verantwortung zu übernehmen, zielgerichtet und mutig immer wieder auch neue Wege zu gehen. Das wollte ich den Mädchen mit auf ihren weiteren Weg geben“, sagt Anja Frank. „Gerade junge Frauen müssen sich noch mehr zutrauen, sich ausprobieren, selbstständig Entscheidungen treffen. Mit Geschick, Organisationstalent und Durchhaltevermögen sind dabei auch Beruf und Familie in Führungspositionen gut vereinbar.“

Laut Anja Frank braucht die Wirtschaft auf jeden Fall mehr Frauen als Chefinnen, Unternehmerinnen oder auch Gründerinnen. „Unser Mittelstand steht für Stabilität sowie Fortschritt und bietet viele Arbeitsplätze. Viele Firmen suchen dringend Nachfolger an ihrer Spitze. Hier herrscht großer Mangel“, erklärt Anja Frank. „Umso wichtiger sind Frauen, die sich das zutrauen. Super, dass so viele Kolleginnen aus anderen Unternehmen am IHK-Girls‘ Day mitgemacht und Mädchen für diese wichtige Thema sensibilisiert haben.“

In Oberbayern nahmen insgesamt über 400 Mädchen an der Aktion teil. ksl