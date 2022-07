Umstellung auf Bio läuft bei Naturkäserei

Kreuther Naturkäserei beweist sich auch im zweiten Corona-Jahr

Die Vorstände (v.l.) Josef Stadler jun., Sophie Obermüller und Wolfgang Rebensburg sowie der neue Aufsichtsrat der Naturkäserei Tegernseer Land mit Maria Bauer (Rottach-Egern), Josef Kandlinger (Kreuth), Josef Raab (Schaftlach), Josef Berghammer (Bad Wiessee) und Josef Schreier (Gmund). Auf dem Foto fehlt Elisabeth Höß (Rottach-Egern). © GB

Rottach-Egern/Kreuth – Die Naturkäserei Tegernseer Land zieht Bilanz zum zweiten Corona-Jahr. Viele Herausforderungen warten auf Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller und ihr Team.

Vielleicht lag es am vertrauten Rahmen, ganz sicher am guten Geschäftsergebnis: Es wurde selten so interessiert nachgefragt und angeregt diskutiert wie vor Kurzem bei der 15. Generalversammlung der Naturkäserei Tegernseer Land. Nach zweijähriger pandemie-bedingter Unterbrechung war die Genossenschaft heuer ins Seeforum Rottach-Egern zurückgekehrt.

Auch das hat Tradition bei der Käserei: Die Jahresbilanz erhalten die Mitglieder schon am Eingang. So wussten sie bereits vor der offiziellen Begrüßung, dass dem Team um die Vorstandsvorsitzende Sophie Obermüller erneut ein Erfolg gelungen ist. Mit einem Jahresüberschuss von 168.717,79 Euro (Vorjahr: 176.852,35 Euro) legt die Genossenschaft auch im Geschäftsjahr 2021/22 – und damit auch im zweiten Pandemie- und Krisenjahr – einen ordentlichen Gewinn hin.

Tourismus eng mit Krise verbunden

Dabei ist es nicht so, dass der Käsereibetrieb sich vom aktuellen Krisengeschehen abkoppeln könnte. Im Gegenteil: Mit Laden, Gastronomie und Führungen ist man aufs Engste mit dem touristischen Geschehen verbunden und war somit auch von Schließungen in Hotellerie und Gastronomie, ausbleibenden Gästen und stornierten Veranstaltungen, aber auch von steigenden Energie- und Materialpreisen betroffen. Intern sorgte Corona durch Test- und Quarantänebestimmungen für finanzielle und zeitliche Mehraufwände. Trotz aller Vorsicht musste durch Krankheitsausfälle zwischendurch sogar für ein paar Tage die Produktion ruhen. Dass unterm Strich schwarze Zahlen stehen, hat vor allem drei Gründe:

Hochwertigkeit des Rohstoffs Heumilch und der daraus gefertigten Produkte

Qualitätsbewusstsein der 20 Milchbauern in Verbindung mit der enormen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter in der Käserei

kluges Management

Neue Produkte und Kooperationen in Kreuth

Obermüller sowie ihre Vorstandskollegen Wolfgang Rebensburg, Johannes Mehringer und Erhard Gschrey intensivierten und investierten neben dem hauseigenen Laden in den Direktvertrieb über Wochenmärkte und bauten mithilfe eines engagierten Verkaufsteams den Einzelhandelsvertrieb weiter aus. Mit Wachstumsraten in diesen Bereichen zwischen 8 und 12,6 Prozent konnten Ausfälle und Kosten andernorts nicht nur kompensiert, sondern das Gesamt­ergebnis deutlich ins Plus gedreht werden.

Hinzu kamen strategische Entscheidungen in Gestalt neuer Produkte und Kooperationen, aber auch die Verpachtung der Gastronomie, die sich umgehend positiv auswirkte. In direkter Folge konnten auch die seit Jahren kritisierten hohen Personalkosten gesenkt werden.

Vertrieb im eigenen Gäu am schwersten

Interessantes Detail: In Sachen Vertrieb tut sich die Käserei im eigenen Gäu am schwersten, wie Außendienstleiter Hans See­bacher erklärte. Anders als in Österreich, wo selbstverständlich und mit Stolz einheimische Produkte kredenzt und genossen werden, sei in der Tal-Hotellerie und -Gastronomie mit rund 50 Prozent Abnehmern noch Luft nach oben.

Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Bierschneider lobte die lösungsorientierte und besonnene Vorstandsarbeit ebenso wie die verlässliche und flexible Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Sein großer Dank galt den Genossen, die der Käserei auch in Krisenzeiten die Treue halten. Er erinnerte daran, dass ohne deren Gründung vor 15 Jahren viele Landwirte hätten aufgeben müssen. So aber habe man einen guten stabilen Milchpreis für die beteiligten Landwirte und mit der Schaukäserei einen Anziehungspunkt für Touristen, Ausflügler und Einheimische.

13 von 42 Mitarbeitern seit über zehn Jahren dabei

Dreh- und Angelpunkt für die Verantwortlichen ist und bleibt das Team, das auf der Versammlung sichtbar vertreten war. Auch wenn man von Wechseln und Neuorientierungen nicht verschont bleibe: Immerhin 13 der aktuell 42 Mitarbeiter sind seit über zehn Jahren im Betrieb. Vergünstigungen und Extras, unter anderem in Form von Frühstücksangebot, Getränken und Obst, Einkaufs- oder Tankgutscheinen, der Unterstützung bei der Wohnungssuche und einer Corona-Sonderzahlung 2021 würden geschätzt.



Sophie Obermüllers Fazit und Ausblick fielen klar aus: Die Herausforderungen, die alleine infolge von Klimawandel, Krieg und Energiekrise auf die Unternehmen warten, seien enorm. Dazu komme Branchenspezifisches. Im Fall der Naturkäserei sei dies auf strategischer Seite vor allem die angestrebte Umstellung auf Bio. Ende September 2022 werden zwölf der 20 Landwirte umgestellt haben. Dann kann nach dem Joghurt auch Weichkäse in Bio-Qualität angeboten werden.

Umstellung auf Bio läuft bei Naturkäserei

Die Entscheidungswege dahinter seien schwierig: Einerseits liegen die Anforderungen an die Heumilchbauern schon heute über Bio-Standard, andererseits lassen sich nur mit dem Bio-Siegel zusätzliche wichtige Märkte und Zielgruppen erreichen. Die notwendigen Maßnahmen, insbesondere beim Stallbau seien teuer und belasten auch die Hofnachfolger.

Obermüller, die schon zuvor von den Milchbauern mit großer Mehrheit für weitere drei Jahre als Vorstandsvorsitzende im Amt bestätigt wurde, durfte sich bei der Generalversammlung über ein nahezu 100-prozentiges Ergebnis freuen.

Neben ihr gehören Wolfgang Rebensburg und als Neuzugang der bisherige Aufsichtsrat Josef Stadler jun. dem Vorstand an.

Johannes Mehringer und Erhard Gschrey schieden planmäßig aus.

Der Aufsichtsrat umfasst auf eigenen Wunsch fortan noch sechs statt bisher acht Mitglieder.

Neu gewählt wurde der Finanzexperte Josef Raab aus Schaftlach. Rainer Bierschneider und Georg von Preysing traten nicht mehr an.

Am Ende eines lebendigen Versammlungsabends war es vor allem ein Gedanke, der die Anwesenden im Saal und auf dem Podium einte: „Wir machen das Richtige.“ Auch wenn nach wie vor keine Dividende in monetärer Form fließe. „Zinsen“, so bekräftigte ein Besucher am Rande, „bekomme ich bei meiner Bank auch nicht.“ Aber bei der Käserei sei man bei den entscheidenden Fragen der heutigen Zeit auf der richtigen Seite, etwa bei Tierwohl, natürlichen Lebensmitteln, Naturschutz und Landschaftserhalt. al