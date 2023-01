Immer mehr Waldflächen sollen geschützt und sich selbst überlassen werden

Von: Sabrina Winklmaier

Stefan Kramer (l.) und Jörg Meyer erklärten die Bedeutung des Urwalds Bayern. © Mörtl

Kreuth – Anfang November haben der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder und die Forstministerin Michaela Kaniber drei neue Naturwälder in Bayern ausgewiesen. Mit der Aufnahme stehen nun in Bayern insgesamt rund 83.000 Hektar ökologisch wertvolle staatliche Wälder unter Schutz. Auch im Landkreis Miesbach finden sich solche Naturwälder, die sich ohne menschliche Eingriffe entwickeln sollen. Dazu fand vor Kurzem ein Freiluft-Pressetermin bei Kreuth statt.



Für Erhalt der Artenvielfalt spielen Naturwälder eine große Rolle. Sie bieten unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum und geben darüber hinaus einen Einblick in die natürliche Entwicklung von Wäldern sowie einen Ausblick auf die Auswirkungen des Klimawandels.

„In Bayern haben wir insgesamt über 800.000 Hektar Staatswald. Über zehn Prozent dieser Gesamtfläche sind geschützt und werden sich selbst überlassen. Sie sollen künftig unberührt bleiben und sich langfristig zu Urwäldern entwickeln“, erklärt Stefan Kramer, Abteilungsleiter Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Holzkirchen. Der Prozess zur Bildung von diesen „Urwäldern“ mit seiner Artenvielfalt benötige jedoch viel Zeit. „Wir sprechen hier von einem generationenübergreifenden Projekt.“

Vom Forstbetrieb Schliersee werden rund 34.000 Hektar Staatswaldgebiet verwaltet, der Großteil davon im Landkreis Miesbach. „Bei uns sind sogar über fünfzehn Prozent geschützt, also insgesamt rund 5.500 Hektar“, konkretisiert Jörg Meyer, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatforsten in Schliersee, den Waldbestand in der Region. „Auf Grund der Vielfalt im Gebirgsraum gibt es bei uns zahlreiche ökologisch sehr wertvolle Waldbestände. Bei unseren Naturwäldern handelt es sich zum Beispiel um Bergmischwälder und natürliche subalpine Fichtenwälder mit Bäumen, die teilweise weit über 200 Jahre alt sind. Die größten Bereiche liegen in den Bergwäldern südlich des Tegernsees und Schliersees“, macht Meyer deutlich.

Für die Forstbetriebe haben die Naturflächen drei Zwecke. Zum einen dienen sie dem Artenschutz. „Bestimmte Arten, die auf Totholz und besondere Biotope angewiesen sind, können dorthin wandern. Dazu benötigt es ein grünes Netz, also mehrere geschützte Wälder, die durch naturnah bewirtschaftete Flächen verbunden werden“, beschreibt Stefan Kramer einen der Nutzen. Hinzu kommt auch die Funktion als Referenzfläche. Denn man kann genau beobachten, wie sich die Natur entwickelt, wenn man sie sich selbst überlässt. „Die Staatsforsten arbeiten mit der natürlichen Dynamik der Wälder. Indem wir diese Flächen beobachten, können wir auch für andere Waldgebiete interessante Erkenntnisse gewinnen, um sie nachhaltig und im Einklang mit der Natur weiterzuentwickeln“, erklärt Meyer.



Ein dritter Zweck ist das Natur erleben für die Bevölkerung. „Die natürlich gewachsenen Wälder zu besuchen, ist in gut zugänglichen Gebieten gerne möglich. Dort erleben die Menschen Ruhe und Erholung.“ Wichtig ist beiden Förstern dabei, dass die Besucher achtsam mit der Natur umgehen und auf Straßen und Wegen bleiben, um die Waldvielfalt zu erleben. Nur so können sich die Wälder ungestört entwickeln. pm