Gmund: Zwei neue Info-Tafeln am Rathaus erinnern an Familie Reiffenstuel

Die erste Pipeline der Welt

Von Sabrina Winklmaier schließen

Gmund – Als „kulturelle Hochleistung“ beschreibt Bürgermeister Alfons Besel das Wasserhebewerk in Gmund. Gebaut wurde es nach Konstruktionen der Familie Reiffenstuel. Zwei neue Info-Tafeln vor dem Rathausplatz erinnern nun an die technische Meisterleistung.

„Man kann diese Erfindung nur als kulturelle Hochleistung bezeichnen“, erklärte Bürgermeister Besel. „Und das zur gleichen Zeit, als bei uns der Dreißigjährige Krieg herrscht, da sieht man mal, wie gscheid und blöd der Mensch sein kann“, fügte er schmunzelnd hinzu. Diese Hochleistung, von der Besel am vergangenen Mittwoch sprach, ist die Solehebemaschine von Hanns und Simon Reiffenstuel aus Gmund aus den Jahren 1617 bis 1619. Zwei neue Info-Tafeln vor dem Rathaus in Gmund erinnern nun an die Familie Reiffenstuel und ihr Schaffen. Die erste Erwähnung der Familie im Tegernseer Tal geht auf das Jahr 1400 zurück. Hanns Reiffenstuel gilt als erster „Tafernwirth von Gmund“, heute bekannt als „Gasthof zum Herzog Maximilian in Bayern“. Auch auf Gut Kaltenbrunn gab es im 17. Jahrhundert zwei Generationen von Reiffenstuels.



Anfang des 17. Jahrhunderts beauftragte Herzog Maximilian I. Hofbaumeister Hanns Reiffenstuel und dessen Sohn Simon zum Bau einer Soleleitungsanlage. Mit einer Gesamtlänge von 32,5 Kilometer verband sie die Saline in Reichenhall mit der Salzsiederei in Traunstein. Den Höhenunterschied von gut 300 Metern überwanden sie mit dem von Simon Reiffenstuel entwickelten Hebewerk.



Wieder aufmerksam auf die patentierte Technik wurde der Gmunder Archivpfleger Gerhard Seidl. Im Louisenthal, auf dem Mangfall-Hochufer steht ein Gumpenwerk von 1744, welches Ende der 1990er Jahre aufwändig restauriert wurde. „Dank Spezialisten vom Förderverein Salinenpark in Traunstein konnte ich meine Vermutung bestätigen“, erklärte Seidl bei der Einweihung. Bei dem restaurierten Gumpenwerk handelte es sich tatsächlich um eine Konstruktion der Familie Reiffenstuel. Vier verschiedene Merkmale einer Reiffenstuelschen Konstruktion konnten im Detail nachgewiesen werden. „Das Gumpenwerk ist zwar erst gute 120 Jahre später entstanden als die Hebemaschine und die Soleleitungen, aber dennoch liegt es nahe, dass das Gumpenwerk von einem Reiffenstuel gebaut wurde. Nachforschungen haben ergeben, dass es weitere Brunnenbauer in dieser Familie gab und nachdem in dem Werk Patente von Simon Reiffenstuel verbaut wurden, liegt das sehr nahe“, vermutete Seidl.

„Wir haben erst gar nicht gewusst, was wir da eigentlich bei uns haben“, lachte Carl Pfannenberg. Ihm und seine Frau Petra gehört das Grundstück, auf dem das Gumpenwerk steht. Das Wasserrad mit vier Metern Durchmesser dreht sich bis heute ununterbrochen, auch wenn die Antriebsstangen zu den Pumpen ausgehängt sind. Es ist das älteste – und noch funktionierende – technische Bauwerk im gesamten Tegernseer Tal. „So etwas muss einfach erhalten werden.“ sw