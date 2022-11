Irmgard Reiter aus Piesenkam: Malerin mit unglaublicher Vorstellungskraft

Irmgard Reiter bringt mit der Spachtel Landschaften aber auch Figuren auf die Leinwand, die rein ihrer geistigen Vorstellungskraft entspringen. Kürzlich war ein Teil ihres riesigen Gesamtwerkes in der alten Pizzeria in Schaftlach zu bestaunen. © Helmut Hacker

Waakirchen – Bei ihrer dritten Ausstellung präsentierte die Malerin Irmgard Reiter aus Piesenkam rund 130 Bilder ihres gewaltigen Schaffenswerks.

Erneut war die ehemalige Pizzeria in Schaftlach Heimstätte für eine ganz besondere Ausstellung. Unter dem Titel „Innere Landschaften“ präsentierte Irmgard Reiter rund 130 Bilder ihres gewaltigen Schaffenswerkes. Dabei war dies erst die dritte Ausstellung, bei der die Werke der 84-järhige Malerin aus Piesenkam zu sehen waren. Bei der Vernissage sprach Laudatorin Agnes Wieser kürzlich von einem Schatz, der der Öffentlichkeit leider viel zu lange verborgen blieb.



Als Irmgard Reiter 1938 in Weyarn geboren wurde, war ihr neben einem bescheidenen und arbeitsamen Leben ein künstlerisches Talent in die Wiege gelegt, dass sie nie mehr losließ. So begleitete Malen und Zeichnen praktisch ihr ganzes Leben. Früher musste dann auch schon mal, wenn das Geld für eine neue Leinwand nicht reichte, die Rückseite eines fertigen Bildes oder gar eines Schrankes herhalten.

Inzwischen ist das anders und die begnadete Autodidaktin hat genügend Farben und Untergründe, um jeden Tag zu malen. Meistens entstehen dabei mit der Spachtel imposante Landschaftsbilder, von denen man meinen könnte, dass dafür Gegenden in allen Herren Länder Modell gestanden haben. Dabei hat Reiter so gut wie nie den Landkreis Miesbach verlassen. „Ich kann und will auch nicht abmalen, die Bilder kommen zu mir und entstehen in meinen Gedanken“, erklärt Reiter und ergänzt, dass sie oft auch mit ihren Bildern Zwiesprache hält, ab und an ein bisserl rauft, um dann zu fragen: „Wo kommst denn Du jetzt eigentlich her?“

Wie Reiter erzählte, kommt dabei der Malpinsel eher selten zum Einsatz: „Das ist mir zu fein und liegt mir nicht so, mit der Spachtel kann ich viel besser rumfetzten.“ Langmut ist dabei ihr Ding nicht und sie gestand: „Wenn ich nach einer Stunde noch nix hab, muss ich aufhören. Manchmal stiert´s und manchmal läuft´s von allein.“ Langweilig wird es ihr dann aber trotzdem nicht, zu tun findest sie immer was. Sei es bei der Umgestaltung der Terrasse an ihrem kleinen Häuserl oder beim schneidern neuer Oberteile.

„Man hört ja oft von Leuten die malen, aber als ich Deine Bilder vor rund einem halben Jahr das erste Mal gesehen habe dachte ich, dass ist ja echt krass gut“, richtete die Malerin Agnes Wieser bei der Eröffnung der Vernissage das Wort an Reiter. Den Gästen wünschte sie: „Lassen sie sich beim Betrachten dieser wahnsinnig lebendigen Bilder entführen und die vielen versteckten Details entdecken.“ Eine andere Geschichte dürfte das Zusammentreffen der beiden Malerinnen sein, wenn Reiter ihrer rund 50 Jahre jüngeren Kollegin diesen Wunsch erfüllt: „Ich möchte einmal miterleben, wie Du eines dieser unfassbaren Bilder auf die Leinwand zauberst.“ hac