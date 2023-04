Gedenkveranstaltung 95 Jahre Grubenunglück Marienstein am 26. April

Steter Zuwachs im Bergbauverein

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Der Bergbauverein Marienstein traf sich zur dritten Jahreshauptversammlung: (v.l.) Hans Winklmair, Christa Lermer, Sieglinde Winklmair, Waltraud Fischer (rückt mit aus), Rudi Reber, Dieter Klein. © Carsten Brockmann

Waakirchen – Vor drei Jahren ist der Bergbauverein Marienstein mit 38 Gründungsmitgliedern gestartet. Zur dritten Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen Anfang April konnte der erste Vorstand Rudi Reber nicht ohne Stolz bereits 71 Mitglieder vermelden.

Der Einladung ins Mariensteiner Feuerwehrstüberl waren 33 Mitglieder, darunter Bürgermeister Norbert Kerkel, zweiter Bürgermeister Alfred Finger und Gemeinderat Carsten Brockmann gefolgt. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Bergleute und Arbeiter des Bergwerks (1904-1962) sowie des örtlichen Zementwerks (schloss 1998) berichtete Reber unter anderem von den Arbeiten, die vergangenes Jahr an und rund um die Bergwerkskapelle im heutigen Gewerbegebiet geleistet wurden. Auch der Gedenkstein der IG Bergbau und Energie am Dorfplatz wurde samt Beet hergerichtet. Kassier Dieter Klein informierte über solide Finanzen aus dem Berichtsjahr 2022 und die Revisoren Christian Klein und Karl Giglberger bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.



Nach einstimmiger Entlastung von Kassier und Vorstandschaft zählte Rudi Reber die demnächst geplanten Vorhaben und Termine auf: So beabsichtigt der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Waakirchen die seit 1887 existierende Bergwerkskapelle zu renovieren oder gegebenenfalls abzutragen und an anderer Stelle wieder aufzubauen. Die Maiandacht in Marienstein findet auch dieses Jahr an der Bergwerkskapelle am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr mit anschließendem geselligen Beisammensein statt, der Bergbauverein sorgt wieder für die Verpflegung. Erstmalig ist heuer auch ein Bergwerksfest geplant. Ausgerichtet werden soll es am Samstag, 26. August, zusammen mit dem Feuerwehrverein Marienstein und dem Mariensteiner Brauhaus. Diverse Male ausgerückt wird natürlich wieder zu Ehren der Schutzpatronin der Bergwerksleute, der Heiligen Barbara, im Dezember. Vorgesehen ist für dieses Jahr außerdem ein Vereinsausflug zu den „Fuizlern“ nach Nicklheim in der Gemeinde Raubling.



Gedenkveranstaltung 95 Jahre Grubenunglück Marienstein am 26. April

Bereits am kommenden Mittwoch, 26. April, findet in Kooperation mit der Kolpingfamilie ein Gottesdienst zum Gedenken an 95 Jahre Grubenunglück Marienstein statt – ganz Bayern nahm damals Anteil, als am 25. April 1928 sieben Knappen tragisch ums Leben kamen. Der Gottesdienst beginnt um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Martin in Waakirchen.



Bei den schließlich anstehenden Neuwahlen ergaben sich keine Veränderungen. Erster Vorstand bleibt Rudi Reber mit Sieglinde Winklmair als zweiter Vorsitzender. Die weiteren Posten bekleiden Dieter Klein (Kasse), Hans Winklmair (1. Schriftführer) und seine Stellvertretung Christa Lermer. Bürgermeister Norbert Kerkel bedankte sich für die geleistete Arbeit des Vereins und betonte, wie wichtig es ist, die Tradition des Bergbaus zu erhalten. Zum Abschluss der Versammlung zeigte Hans Winklmair die allseits beliebte Bilderrückschau für das abgeschlossene Vereinsjahr und traditionsgemäß wurde das „Steigerlied“ gesungen. sko