Keine weiteren „baulichen Unglücke“ im Bereich Altwiessee

Josefsheim-Grundstück in Bad Wiessee: Gemeinderat begrüßt Ideen für Hospiz

Das Josefsheim am Wiesseer Löblweg (r.) soll durch einen Flachbau ersetzt werden. Die denkmalgeschützte Kapelle hingegen wird in die Planung integriert. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Seit Das Josefsheim am Löblweg gehört fest zum Bad Wiesseer Ortsbild. Doch jetzt sind die Tage des Gebäudes gezählt. Es soll für ein Hospiz weichen.

Die unter Denkmalschutz stehende Kapelle wird jedoch erhalten bleiben und soll in die Gesamtkonzeption integriert werden.

Nachdem das Gebäude zuletzt als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gedient hatte, wurde im Frühjahr 2022 bekannt, dass das Anwesen den Eigentümer gewechselt hat. Die Marion-von-Tessin-Stiftung mit Sitz in München konnte es von den Schwestern des Dritten Ordens in Speyer erwerben. Die Stiftung widmet sich der Unterstützung von älteren Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Anfang Juli hatte bereits ein Ortstermin mit Vertretern des Gemeinderats, dem planenden Architekten und Vertretern der Stiftung stattgefunden, in dessen Rahmen erste Rohentwürfe für die Planung vorgestellt und diskutiert wurden.

In der jüngsten Sitzung des Bad Wiesseer Gemeinderats stellte der mit der Planung betraute Architekt Johannes Wegmann aus Schliersee jetzt einen Entwurf und das geplante Konzept vor. Es handle sich hier um ein besonderes Projekt, betonte der Architekt eingangs. Im Gegensatz zu anderen Projekten, die eine möglichste effiziente, möglichst großformatige Ausnutzung des Raumes anstrebten, gelte es hier, einer ganz anderen Funktion und Zielsetzung gerecht zu werden.

Zwölf Zimmer sollen für Menschen entstehen, die hier ihre letzte Reise antreten. Sie würden ausdrücklich nicht als Patienten, sondern als Gäste bezeichnet und aufgenommen, sagte Wegmann. An der Zahl der Zimmer soll sich die Größe des geplanten Gebäudes orientieren. Vorgesehen ist ein nur eingeschossiger, flächiger Bau. Lediglich ein kleiner Teil des Gebäudes soll ein Obergeschoss erhalten, in dem Verwaltungsbüros, ein Seminarraum und Gästezimmer untergebracht werden sollen. Auch ein Begegnungszentrum sowie ein Besinnungsraum neben der Kapelle sind Teil der Planung.



Die Ausrichtung der Zimmer soll vorwiegend nach Süden hin erfolgen, erläuterte Wegmann. Die Außenfassade werde hier durch Säulen und Pergolen aufgelockert. „Das wird ein ruhiger, niedriger Baukörper“, skizzierte er das Projekt. Die Ausführung in Holzbauweise wäre sicher eine gute Option. Um den Verlust an Gartenfläche auszugleichen, soll das Dach als begrüntes Flachdach gestaltet werden. Eine Teilunterkellerung des Gebäudes soll Raum für Technikräume und eine Tiefgarage schaffen.



Seitens des Gemeinderates wird großer Wert auf großzügige Grünflächen mit viel Raum um die Josefskapelle gelegt, insbesondere soll die Richtung Sanktjohanserstraße liegende Grundstücksspitze als Grünfläche erhalten bleiben.

Die Mitglieder des Gemeinderats begrüßten das Projekt ausdrücklich. Eine „schöne Aufgabe“, fand Florian Sareiter (CSU). Das Hospiz sei ein sozialer Faktor für den Ort und das gesamte Tegernseer Tal, den man sich schon lange gewünscht habe. „Wir können uns glücklich schätzen, dass es jetzt realisiert wird“, sagte Sareiter.

Keine weiteren „baulichen Unglücke“ im Bereich Altwiessee

Zugleich plädierte er dafür, dem Vorschlag von Bauamtsleiter Anton Bammer zu folgen und eine Änderung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung für das Baugrundstück zu verabschieden. Man müsse baurechtlich Sorge tragen, dass weitere „bauliche Unglücke“ im Bereich Altwiessee verhindert würden. Eine entsprechende Änderung war bereits beantragt worden, um das Vorhaben verwirklichen zu können, sagte Bammer. Der Vorhabenträger werde auch die Kosten hierfür übernehmen. Auch Bernd Kuntze-Fechner (SPD) zeigte sich „sehr froh, dass hier ein besonderer Zweck mit einem besonderen Gebäude verwirklicht wird, der von großem Wert für unseren Ort ist.“ Johannes von Miller (Grüne) bedauerte zwar den notwendigen Abbruch des Josefsheims, eines Hauses mit langer Geschichte. Doch sei bald klar geworden, dass ein Neubau für den vorgesehenen Zweck unerlässlich sei. Einstimmig wurde schließlich die Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes beschlossen. ger