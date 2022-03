Architektin skizziert Bauvorhaben der Firma Stang am Kanzlerfeld in Gmund

Teilen

Die Firma Stang will am Kanzlerfeld expandieren. Der Standort in Moosrain soll künftig als reiner Handelsstandort betrieben werden. © Gernböck

Gmund – Die Firma Stang will am Kanzlerfeld in Gmund erweitern. Nun wurde das Bauvorhaben im Gemeinderat vorgestellt.

Die Expansionspläne der Firma Stang am Kanzlerfeld in Gmund stehen. Auf einem rund 4,6 Hektar großen Areal will das Unternehmen sechs Hallen, angeordnet in zwei Reihen parallel zur Bundesstraße errichten. Zudem ist eine offene Tankstelle für Lastwagen und ein mehrstöckiges Verwaltungsgebäude geplant, in dem zusätzlich Wohnungen für Mitarbeiter untergebracht werden sollen.

Anfang 2021 wurden die Pläne im Bauausschuss behandelt. Nun stand das Projekt auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Architektin Elisabeth Stürzer vom Gilchinger Planungsbüro Stürzer präsentierte den aktuellen Stand. Dabei ging es vornehmlich um die Ergebnisse der Umweltprüfung und die Frage, wie mit dem Grün umgehen.



Haselmaus am Kanzlerfeld Thema

Anfang 2021 habe man eine Landschaftsarchitektin mit den Umweltbelangen beauftragt, sagte Stürzer. Es galt zu analysieren, wie sich der Bau auf die Natur auswirken werde. Erster Schritt war eine Geländebegehung, bei der der Bestand besichtigt wurde, um auf dieser Basis Schutzmaßnahmen für betroffene Bäume zu definieren, so das Abstecken einer Grünrandzone zwecks Wurzelschutz.

Außerdem habe sich die Frage gestellt, wohin mit der Haselmaus. „Die fühlt sich auf dem Gelände dort augenscheinlich sehr wohl“, erklärte die Planerin.

Im Juni sei der Unteren Naturschutzbehörde referiert worden. Als Folge habe man eine erste Baumschutzgrenze erweitert, um ausreichenden Abstand zur Bebauung sicherzustellen.

Im Juli sei mit einem Ingenieurbüro das Gelände höhentechnisch vermessen und der Baumbestand in den Bebauungsplan aufgenommen worden.

Pünktlich zu Weihnachten habe schließlich das Artenschutzgutachten mit entsprechenden Auflagen – so zur Umsiedlung der Haselmaus – vorgelegen.

Aufgrund des nun deutlich tiefer angesetzten Grüngürtels habe man die Planung entsprechend anpassen müssen, erklärte Stürzer. Der zur Straßenseite liegende Hag soll erhalten bleiben. Eine Lösung, die Bürgermeister Alfons Besel ausdrücklich begrüßte.

Lkw-Hallen an der B472

Beim Bau der Hallen soll das Gefälle des Areals genutzt werden, erklärte die Architektin: Die Fläche falle von der Bundesstraße in Richtung Norden um über zehn Meter ab. Die Lkw-Hallen direkt an der B472 würden so an die Hangtiefe angelehnt, dass sie sowohl von oben als auch unten befahrbar wären und optisch quasi im Gelände verschwinden. In zweiter Reihe soll auch das Pelletlager untergebracht werden, zudem Material- und Containerlager.

Die Ergebnisse des Umweltberichts werden nun in den Änderungsentwurf für den Flächennutzungs- und Bebauungsplan eingearbeitet. Voraussichtlich im März soll der Vorentwurf im Gemeinderat gebilligt werden. Danach werden Bürger und Behörden am Verfahren beteiligt. ger