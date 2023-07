Kinderbetreuung Waakirchen: Neue Kita in Marienstein geplant

An der Alten Schule in Marienstein könnte eine neue kommunale Kita entstehen. Der Waakirchner Gemeinderat beschloss die weitere Planung. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Die Gemeinde Waakirchen arbeitet wegen fehlender Kita-Plätze an neuen Lösungen. Unter anderem soll in Marienstein eine neue Einrichtung entstehen.

Weil alle Gruppen voll belegt sind, musste 38 Waakirchner Kindern für das bevorstehende Kindergarten- und Krippenjahr abgesagt werden. Mitunter liegt das an fehlendem Personal, aber auch am verfügbaren Platz. Die Gemeinde arbeitet bereits an Lösungen.

Der Bedarf in Waakirchen ist groß und auf Nachfrage bei Bürgermeister Norbert Kerkel ist die Gemeinde aktiv dabei, in der vollen Breite nach Möglichkeiten zu suchen. Neben der anhaltenden Personalsuche für die bestehenden Betreuungseinrichtungen ist sie für eine Großtagespflege mit der evangelischen Kirche in Kontakt und sucht Fachkräfte per Ausschreibung unter anderem im Gemeindeboten und in den Sozialen Medien.

Für Interessierte gibt es auf Landkreisebene zudem die Möglichkeit, sich ab Oktober bis zum kommenden Frühjahr zur Tagesmutter oder -vater zu qualifizieren, informierte Kerkel. Für die Hausaufgabenhilfe in der Mittagsbetreuung ist die Verwaltung ebenfalls auf der Suche nach Hilfskräften. Diese müssten auch keine spezielle Ausbildung mitbringen. Dem pädagogischem Personal im Haus für Kinder in Schaftlach hat der Gemeinderat unterdessen eine außertarifliche, monatliche Zulage ab September gewährt, zunächst bis einschließlich August 2024.



Neue Kita in Marienstein

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde außerdem bekannt, dass die Gemeinde plant, in Marienstein eine neue Kita mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe zu errichten. Nach nichtöffentlichen Vorberatungen beschloss das Gremium nun einstimmig, das Projekt weiterverfolgen zu wollen. Der Ortsteil sei deshalb interessant, weil hier doch eine ganze Reihe Kinder leben und zudem die Arbeitgeber Lanser Hof und Margarethenhof in der Nähe sind, erklärte Kerkel auf Nachfrage.



Für einen Neubau kommt das Grundstück beim Alten Schulhaus infrage, wobei ein Teil des bestehenden Bolzplatzes erhalten bleiben soll. Acht Personalwohnungen sollen ebenfalls in die Planungen einbezogen werden. Doch erst müsse laut Kerkel geprüft werden: „Wo bringen wir hier etwas unter, ohne großartige Veränderungen zu haben.“ Der Bürgermeister rechnet bis zum Herbst mit konkreteren Infos zu den verfügbaren Optionen. Der Bau könnte dann – analog zum neuen Waakirchner Feuerwehrhaus – von der Wohnbaugesellschaft KU durchgeführt werden. Daniela Skodacek