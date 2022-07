Alpenpark-Klinik: Andreas Schwende übernimmt Nachfolge von Dirk Hamann

Den Staffelstab übergeben

Bad Wiessee – Seit Anfang 2022 ist Andreas Schwende als Chefarzt in der Kirinus-Alpenpark-Klinik in Bad Wiessee tätig. Nun folgt er Dirk Hamann als neuer Ärztlicher Direktor.

Im Rahmen einer kleinen Feier wurde ein personeller Wechsel in der Kirinus-Alpenpark-Klinik offiziell: Andreas Schwende, seit Anfang 2022 Chefarzt der kardiologischen Abteilung, übernimmt die Stelle des Ärztlichen Direktors von Dirk Hamann.



In seiner Ansprache dankte Ludwig Klitzsch, Eigentümer und Geschäftsführer der Kirinus-Health-Gesundheitsgruppe, Hamann für seine Arbeit sowie Verdienste und ließ dessen zehnjährige Tätigkeit in der Klinik Revue passieren. „Sie sind mit viel Erfahrung im Gepäck zu uns gekommen und davon haben wir sehr profitiert“, erinnerte sich der Kirinus-Chef. Zuvor war Hamann 19 Jahre als Chefarzt am Medical-Park St. Hubertus tätig, wo er die bayernweit größte kardiologische Reha-Abteilung aufgebaut hat. Im Mai 2013 übernahm er die Leitung der kardiologischen Abteilung der Kirinus-Klinik.

Alpenpark stieg stetig im Ansehen

Ein Jahr darauf wurde er zum Ärztlichen Direktor ernannt. Eine gute Entscheidung, betonte Klitzsch: „Der Alpenpark entwickelte sich Schritt für Schritt und stieg im Ansehen.“ Dank seines hohen Einsatzes sei Hamann keine Aufgabe zu groß gewesen, gerade auch in kritischen Zeiten wie etwa der Corona-Pandemie. Der Schlüssel für diese Erfolge liege sicher in Hamanns Einstellung, sagte er. Er sei Arzt aus Berufung. Im Namen aller dankte Klitzsch für Hamanns intensives und erfolgreiches Wirken. Als Abschiedsgeschenk überreichte er dem scheidenden Ärztlichen Direktor im Namen der Firma und der Mitarbeiter ein E-Bike, damit er seinen Ruhestand so genießen könne, wie er es sich vorgenommen habe.

Der neue Ärztliche Direktor Andreas Schwende, am Tegernsee aufgewachsen und verwurzelt, begann seine medizinische Laufbahn 1993 am Klinikum Neuperlach mit der Facharztausbildung zum Internisten und der Qualifizierung als Kardiologe. Neben der intensiv­medizinischen Expertise verfügt er über die Qualifikation im Bereich Herzschrittmachertherapie und ist bis heute der Klinik Neuperlach durch Implantation und Nachsorge von Herzschrittmachern und Defibrillatoren verbunden.

Große Fußstapfen des Vorgängers

Weitere berufliche Stationen waren die Stelle des Oberarztes der Neurologischen Klinik in Lenggries sowie viele Jahre als Leitender Oberarzt und Vertreter des Chefarztes im Medical-Park, wo er bereits 2012 mit Hamann zusammenarbeitete. Zudem sei Schwende regelmäßig in München auf der kardiologischen Intensivstation tätig.

Er passe in die großen Fußstapfen seines Vorgängers, sagte Klitzsch, sei wie dieser Arzt aus Leidenschaft. Schwendes Offenheit und sein Interesse, Abläufe weiter zu verbessern, vor allem auch im immer gewichtigeren Bereich IT, seien ein großer Gewinn für die Klinik. Klitzsch wünschte Schwende für seine Tätigkeit das nötige Glück und gutes Gelingen. ger