Neue Kita in Bad Wiessee: Gemeinderat bringt Bauantrag auf den Weg

Von: Katja Schlenker

Wie in diesem Entwurf soll der neue Komplex für Kindergarten und Krippe in Bad Wiessee aussehen. © Planungsgruppe Strasser GmbH

Bad Wiessee – Die Pläne für den neuen Kindergarten samt Krippe an der Sanktjohanserstraße in Bad Wiessee stehen. Im Gemeinderat ging es nun um den Bauantrag.

Es wird eines der Großprojekte der Gemeinde Bad Wiessee in nächster Zeit: der Neubau von Kindergarten und Krippe an der Sanktjohan­serstraße. Die Gemeinderäte haben dem Bauantrag in ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt.



„Der vorliegende Bauantrag ist das Ergebnis einer intensiven Abstimmung und Auseinandersetzung mit vielen sowohl städtebaulichen als auch nutzungsbedingten Anforderungen und Themenstellungen“, erklärte Bauamtsleiter Anton Bammer die Pläne für den Kita-Komplex mit 160 Plätzen.

Hol- und Bringverkehr großes Thema

„Ein wichtiger Bereich war dabei insbesondere die herausfordernde Aufgabenstellung des Hol- und Bringverkehrs sowie der erforderlichen Kfz-Stellplätze und einer dabei gewünschten Verbesserung gegenüber der bisherigen Bestandssituation.“ Geplant ist nun ein dreistufiger Gebäudekomplex mit drei Abschnitten:

Im Erdgeschoss sollen fünf Krippengruppen sowie Küche und Essen untergebracht werden.

Im südlichen Bereich entsteht ein separates Nebengebäude als Gerätehaus, das etwa 7x5 Meter umfasst.

Im ersten Obergeschoss sind vier Kindergartengruppen geplant – eine davon integrativ.

Im zweiten Obergeschoss sollen neun Wohnungen eingerichtet werden.

Einen Keller werde es nicht geben.

Gemeinderat erfreut über Kita-Entwurf

„Auf den südseitigen Dachflächen wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 75 kW errichtet“, sagte der Bauamtsleiter. Bis spätestens Ende 2024 könne der Gebäudekomplex über die bestehende Heizungsanlage der Schule mitversorgt werden. Bis dahin soll ein Nahwärmenetz im Zusammenhang mit der geplanten Sport- und Freizeitanlage an der Hagngasse etabliert sein.

Die Gemeinderäte äußerten sich positiv zu dem Entwurf. Als gute Mischung aus modern und traditionell bezeichnete Florian Sareiter den Entwurf. Sein Onkel Kurt schwelgte in Erinnerungen, da er bereits bei der Eröffnung der alten Kita dabei war. „Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine tolle Geschichte wird“, sagte er.

„Wir bauen einen sehr stattlichen Kindergarten laut der Prognose“, erklärte Benedikt Dörder (SPD). „Nun ist es an den Bürgern, die Statistik mit Leben zu füllen.“ Beim Punkt Kfz-Stellplätze hakte Rolf Neresheimer (Bürgerliste) nochmal nach, ob diese ausreichen werden. Bauamtsleiter Anton Bammer zeigte sich optimistisch, dass die Parkplätze ausreichen werden. Zudem gebe es die Option, weitere zu schaffen.

Am Ende entschieden sich die Gemeinderäte einstimmig dafür, den Bauantrag auf den Weg zu bringen. ksl