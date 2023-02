Richtfest für Kita-Zentrum in Bad Wiessee: Bau läuft, Personal gesucht

Besichtigung des Kita-Rohbaus: Architekt Simon Bauer (l.) führte die Besucher durchs dreistöckige Gebäude. © Ingrid Versen

Bad Wiessee – Der Rohbau für das neue Kita-Zentrum in Bad Wiessee steht. Am Montag (6. Februar) lud die Gemeinde zur Hebfeier ein. Kosten und Zeitplan liegen im Rahmen.

So wie es Brauch ist, stand nach Errichtung des Dachstuhls samt Eindeckung das Richtfest an. Ein großer Tag, zu dem Bürgermeister Robert Kühn jüngst 84 Beteiligte, Baufirmen und Handwerker, eingeladen hatte. Monsignore Pfarrer Walter Waldschütz war seitens der katholischen Kirche gekommen, während Tina Weber, Leiterin der Tal-Kinderhorte, ihren Ehemann Pfarrer Martin Weber vertrat. Außerdem begrüßte der Gemeindechef Barbara Scheckenbach, Leiterin des katholischen Kita-Verbunds Tegernseer Tal, und Christine Scholz, seit Oktober 2022 neue Leiterin des Wiesseer Kindergartens. Natürlich durfte die Rektorin der benachbarten Wiesseer Grundschule nicht fehlen.

Die Entscheidung des Wiesseer Gemeinderates wurde allgemein gelobt, der vorhandene Kindergarten hatte sein Soll erfüllt und musste abgerissen werden. Die Begeisterung von Architekt Simon Bauer, Mitarbeiter der Traunsteiner Planungsgruppe Strasser, der die Richtfest-Gäste durchs neue Gebäude führte, übertrug sich auf die Anwesenden.

Man liege im Zeit- und Kostenrahmen, auch gab es während der bisherigen Bauphase keinerlei Unfälle. Die Fertigstellung des 12 Millionen Euro schweren Projekts ist im Sommer 2024 zu erwarten, ebenso mit einer Förderung von 30 Prozent. Unter der Trägerschaft der Evangelischen und Katholischen Kirche stehen dann 60 Krippen- und circa 100 Kindergarten-Plätze zur Verfügung. Im Dachgeschoss entstehen neun Mitarbeiterwohnungen verschiedenster Größen, vom Ein-Zimmer-Apartement bis zur Vier-Zimmer-Wohnung, so dass Mitarbeiter bei Bedarf auch innerhalb des Hauses umziehen könnten.



Gemeinde Bad Wiessee wird jünger

Nach dem Richtspruch durch Zimmerermeister Hans Zehetmeier wurde die Errichtung des Rohbaus in der Schulturnhalle gebührend gefeiert und über zukünftige Aktivitäten diskutiert. „In den letzten drei Jahren haben wir in Bad Wiessee 800 Zuzügler vermerken können im Alter um die 38 Jahre“, berichtete Rathaus-Geschäftsleiter Hilmar Danzinger. Damit sei das Durchschnittsalter der Wiesseer Bevölkerung auf 51 Jahre gesunken. Wo Licht ist, da ist bekanntlich auch Schatten: Nach wie vor ist es schwierig, geeignetes Personal fürs neue Kita-Zentrum zu finden, weshalb das Thema Arbeitsmarktzulage nach wie vor in aller Munde ist. Ingrid Versen