Kommunales Projekt: Bad Wiessee soll wieder Hallenbad bekommen – Finanzierung offen

Von: Sabrina Winklmaier

Bald könnte es in Bad Wiessee wieder ein Hallenbad geben. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Bad Wiessee – Bad Wiessee könnte wieder ein Hallenbad bekommen. Möglich macht ein kommunales Projekt der Talgemeinden. Ein passendes Gebiet ist auch schon ausgemacht.

Im Tegernseer Tal soll es wieder ein Hallenbad geben. Dafür hat sich bereits vergangenes Jahr eine Arbeitsgruppe, bestehend aus allen fünf Tal-Bürgermeistern sowie neun Mitglieder der Talgemeinden, zusammengefunden. Zum jüngsten Treffen der AG wurde eine Kommunal­beratungsfirma eingeladen, die den „herausfordernden Prozess moderieren möge“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, bei der sich auch die Gemeinde Waakirchen finanziell beteiligt.

Ziel: Kommunales Schwimmen für die Bürger

Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist es ein großes Anliegen, den rund 25.000 Bürgern im Tegernseer Tal kommunales Schwimmen so bald es geht zu ermöglichen. Einen geeigneten Baugrund gibt es bereits: Das Hallenbad wird wieder an seinem angestammten Platz neben dem Jod-Schwefel-Bad in Bad Wiessee entstehen. „Das spart schon einmal viele Monate Verfahrenszeit, da auf diesem Flurstück bereits ein entsprechender Bebauungsplan vorhanden ist“, erklären die Bürgermeister.

Finanzierung muss noch geklärt werden

Was trotz der guten Zusammenarbeit, wie alle AG-Mitglieder beteuern, jedoch noch geklärt werden muss, ist unter anderem die Finanzierung. Da die einzelnen Gemeinden unterschiedliche finanzielle Lagen aufweisen, muss „mit Bedacht agiert werden, um keine Benachteiligungen entstehen zu lassen“, heißt es.