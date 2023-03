Komplex mit Wohnungen: Schaftlach bekommt wieder Dorfgaststätte

Seit das Ristorante auszog ist „Kunst statt Pizza“ angesagt. Gegenüber dem Schaftlacher Bahnhof soll ein moderner Gebäudekomplex mit Mietwohnungen und einer neuen Dorfgaststätte entstehen. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Schaftlach soll wieder eine Dorfgaststätte bekommen. Am besten mit rund 100 Sitzplätzen, Biergarten und bayerischer Küche. Pächter wird die Gemeinde Waakichen.

Vor gut drei Jahren brach das gut gehende italienische Lokal „Da Romolo“ seine Zelte in Schaftlach ab und zog an den Miesbacher Stadtplatz. Seither müssen die Schaftlacher auf eine Dorfgaststätte verzichten, denn schon die ehemaligen Eigentümer wollten den bereits maroden Bau abreißen lassen. Nun übernimmt die Waakirchner Wohnbaugesellschaft KU Abriss und Neubau. Die Gemeinde hatte den Komplex am Michael-Schreiber-Weg samt Mietwohnungen 2021 erworben.

Nachdem im Bauausschuss vorberaten worden war, sollte nun im Gemeinderat entschieden werden, welche Themen das KU – eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde – bei den Planungen weiterverfolgen soll. Und die Ratsmitglieder hatten fraktionsübergreifend viele ähnlich lautende Wünsche.

Folgende Vorschläge fanden in der Diskussion die meisten Befürworter: Die neue Gaststätte soll 100 Sitzplätze innen und einen abtrennbaren Nebenraum bekommen. Gefragt ist auch ein Veranstaltungsraum. Außen soll ein großzügiger Biergarten, eventuell mit einem Salettl für die Übergangszeit, gestaltet werden.

Diskussion über Parkplätze

Das damit unmittelbar verbundene Thema Parkplätze ist komplex. Denn dem Bahnhofsareal sollen nicht zu viele Parkplätze streitig gemacht werden, waren sich die Räte einig, auch hinsichtlich des kommenden MVV-Ausbaus. Eine Tiefgarage schien daher die favorisierte Wunschlösung, könnte aber noch an der Wirtschaftlichkeit scheitern. Ein Parkkonzept müsse auf alle Fälle her, inklusive E-Ladestation, auch für Fahrräder.

Lokal mit gut-bürgerlicher Küche

Gekocht werden soll in der neuen Gaststätte möglichst gut-bürgerlich. Der Vorschlag, bei den Feinplanungen der Gaststätte bereits einen Wirt beratend einzubeziehen, stieß ebenfalls auf breite Zustimmung. Eine Ausschreibung der Gastronomie könnte also schon bald erfolgen.

Bei den zu errichtenden Wohnungen verschiedener Größen verständigten sich die Räte auf ein bauliches Konzept mit flexiblen Wohneinheiten, die bei künftigem Bedarf auch zusammen gelegt oder verkleinert werden könnten. Barrierefreies Wohnen soll ohnehin möglich sein.



Der Rückpacht der Gaststätte durch die Gemeinde stimmten schließlich alle Waakirchner Ratsmitglieder bis auf Alexander Mayr (CSU) zu. Beim Umfang der Sitzplatzvorgabe war lediglich Anton Wirkner (FWG) gegen den Beschluss, er hätte sich 120 Plätze gewünscht. Daniela Skodacek