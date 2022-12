Kreisjugendring Miesbach: Neue Räume in Waakirchen eingeweiht

Teilen

Bei der feierlichen Eröffnung (v.l.): Vize-Landrat Jens Zangenfeind, Jugendamtsleiter Robert Wein, stellvertretender KJR-Vorsitzender Julian Dürr und KJR-Vorsitzender Markus Weber. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Die Geschäftsstelle des Kreisjugendrings (KJR) Miesbach hat mehr Platz gebraucht. Fündig geworden ist dieser auf Gut Kammerloh in Waakirchen.

Weil die bisherigen Räumlichkeiten des Kreisjugendrings (KJR) im Landratsamt schlichtweg zu klein geworden waren, ging es auf die Suche nach einer neuen, größeren Heimat. Fündig geworden ist das Team der KJR-Geschäftsstelle schließlich auf Gut Kammerloh in Waakirchen. Jüngst wurde der Neuanfang auf dem Gelände zwischen Hauserdörfl und dem Kammerloher Kreisel gefeiert.

Bevor das Hoffest mit allerlei Attraktionen und einer großen Bühne auf Gut Kammerloh startete, fanden sich zum offiziellen Teil etliche Gäste aus der Kommunalpolitik und der Jugendpflege ein. Unter anderem waren der stellvertretende Landrat Jens Zangenfeind, der Leiter des Miesbacher Jugendamts Robert Wein und natürlich einige Vertreter des Kreisjugendrings gekommen, um die Eröffnung der bereits im August bezogenen Räumlichkeiten zu feiern.

Sichtlich freuten sich auch der katholische Pfarrer Stephan Fischbacher und die evangelische Pfarrerin Sabine Arzberger, die neuen Geschäftsräume des KJR und alle Menschen, die sich für die Jugendarbeit im Landkreis einsetzen, zu segnen und zitierten aus dem Paulus-Brief an die Kolosser. Der Brief sei quasi das Drehbuch für Jugendarbeit, betonte gleich darauf Pastoralreferent Christoph Mädler und die darin erwähnten Eigenschaften Güte, Demut, Milde und Geduld passten gut dazu. „Wer Jugendarbeit macht, muss manchmal ganz schön was schlucken.“



Anschließend ging es an diesem recht frostigen Adventssamstag ins wärmere und farbenfroh illuminierte Wirtschaftsgebäude, wo bereits ein Bastelstand und eine Wanderausstellung zum 75-jährigen Bestehen des Bayerischen Jugendrings aufgebaut waren. Markus Weber, sei Kurzem erster Vorsitzender des KJR Miesbach, ging zunächst auf den Hintergrund des Umzugs ein: „Wir haben mehr Platz gebraucht, im Landratsamt geht‘s eng zu.“ Umgebaut werde dort schließlich auch noch. Zudem konnte die KJR-Geschäftsstelle ihre Öffnungszeiten dort nicht nach eigenem Bedarf gestalten. Auf der Suche nach einem neuen Domizil sei das Team durch Zufall bei Leo Bendel und seinem Gut Kammerloh, in der Heimatgemeinde Webers, fündig geworden. Dort sei nun auch für die verschiedenen Geräte und Materialien, die der KJR Miesbach zum Ausleihen anbietet – von Bubblesoccer über Spielekisten bis hin zu Zelten und Pavillons – genügend Platz.



Vize-Landrat Jens-Zangefeind beglückwünschte das Team: „Die Atmosphäre hier ist wirklich gut und schön.“ Mit Blick auf die Wanderausstellung und die lange Geschichte des Jugendrings sagte er: „Es ist einfach fantastisch, was da geleistet und hineingesteckt wird.“ Für die Jugend sei es gerade jetzt, in einer Zeit vieler schlechter Nachrichten, besonders wichtig, positive Impulse entgegenzusetzen. Zangenfeind erwähnte auch, dass die Jugend während Corona wenig Lobby gehabt und am meisten gelitten habe unter den Beschränkungen. „Zwei Jahre sind in diesem Alter eine Ewigkeit.“ Bürgermeister Norbert Kerkel freute sich, dass der KJR in Waakirchen eine neue Heimat gefunden hat und meinte ebenfalls: „Jugendarbeit wird wichtiger denn je.“ Die Zeit nach Corona sei nicht mehr wie davor, sagte der Rathauschef, der auch die Unterstützung der Gemeinde anbot. „Wenn irgendetwas ist, rührt euch bei uns.“



Markus Weber erwähnte die verschiedenen Trägerschaften und Angebote des Kreisjugendrings (siehe Infokasten) und betonte, dass der KJR Miesbach alle Vereine im Landkreis, die aktive Jugendarbeit leisten, mit verschiedenen Angeboten unterstützt – auch finanziell. Jugendarbeit müsse niederschwellig und für jeden zugänglich sein. Schließlich teilte Weber seine eigenen Werte mit den Gästen der Einweihungsfeier: „Wir können der Jugend unsere Erfahrungen mitgeben, aber nicht die Zukunft voraussagen. Wir müssen die Jugendlichen auf diesem Weg begleiten und stärken, damit sie damit umgehen können. Und wir müssen ihnen die Freiheit geben, ihre Lösungen und Ideen umzusetzen und auch umsetzen zu können.“



Dann begann der aktivere Teil der Feierlichkeiten. Dabei warteten auf die Gäste unter anderem ein reichhaltiges Buffet mit Snacks und Punsch, ein Pizzabäcker, ein Auftritt der Seegeister Gmund, ein Stelzenläufer, eine Fotobox, Bastelstände für Weihnachtsdeko sowie ein Stand mit Tipps zu nachhaltigen Weihnachten. Am Abend spielte die Band „The Rockable“ auf der großen Bühne. sko

Der Kreisjugendring Miesbach

Der Kreisjugendring Miesbach – eine Gliederung des Bayerischen Jugendrings – vertritt die Bedürfnisse und Interessen der Kinder und Jugendlichen im Landkreis. Zudem ist er Träger von vier Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Hausham (Jute), Holzkirchen (JuZ), Miesbach (FUKK) sowie in Tegernsee (PlanetX) für das Tegernseer Tal und Waakirchen. Wichtige Bereiche im KJR Miesbach sind außerdem die Trägerschaft des Freiwilligen Sozialen Jahrs (derzeit werden knapp 30 FSJ-ler betreut), der Jugendperspektive Arbeit (JuPeA) und der Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände im Landkreis. Weitere Angebote sind die U18-Wahl, die Jugendleiter/in-Card (Juleica), die Ferienfreizeiten, das Sommerferienprogramm „Ferien dahoam“ und der Verleih verschiedener Geräte und (Spiel-)Materialien. sko