Kreuth: Arbeiten bei Siebenhütten laufen – Betrieb ab 2024

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Waren dem Ansturm nicht mehr gewachsen: Die denkmalgeschützten Hütten sind ein beliebtes Ausflugsziel bei Groß und Klein. © Der Tegernsee, Julian Rohn

Kreuth – Auf dem denkmalgeschützten Almgelände Siebenhütten sind von den namensgebenden sieben Hütten nur noch drei erhalten. Nun soll eine vierte hinzukommen – nach historischem Vorbild.

Zwischen Wildbad Kreuth und den Blaubergen liegt Siebenhütten. Einst ein Niederalmgelände mit sieben Hütten der Bauern aus Pförn und Kreuth, ist das Almgelände heute ein beliebtes Ausflugs­ziel für Spaziergänger, Bergsteiger und Mountainbiker. Leicht zu erreichen, auch mit Kinderwagen oder einer Gehilfe. Auf dem denkmalgeschützten Almgelände sind von den einst sieben Hütten nur noch drei erhalten, nun soll eine vierte hinzukommen – nach historischem Vorbild.

Nicht ganz ins historische Bild passt der Bauzaun, der das Areal seit Kurzem umschließt. Es ist bereits die zweite Sommersaison, in der die Familien Bogner, Sanktjohanser und Nagel, die Siebenhütten als Pächter betreiben, nicht für Besucher geöffnet haben. „Durch immer mehr Andrang, speziell in den letzten fünf Jahren, ist die bestehende, denkmalgeschützte Hütte von 1843 an ihre Grenzen gekommen. Gravierende Umbauten wären nötig gewesen, um den Betrieb für Mitarbeiter und Gäste aufrecht zu erhalten“, teilt Josef Wolfgang Bogner mit.

Umbauten mit Denkmalschutz nicht vereinbar

Diese Umbauten wären sowohl mit dem Denkmalschutz, als auch mit der geschichtsträchtigen Hütte nicht in Einklang zu bringen gewesen, fügt Bogner noch hinzu. Der neue Plan: Eine der ehemaligen Hütten, welche bis circa 1870 stand, wieder aufzubauen und als neue Gastrohütte zu nutzen. „Damit kann man das Ausflugsziel für die nächsten Generationen wieder sichern.“



Im Juli ist die Baugenehmigung endlich eingegangen. Da der Rundweg nach wie vor stark frequentiert ist, dient der Bauzaun vor allem zur Sicherheit, betont Bogner, damit nach Baubeginn kein Kind oder Schaulustiger sich verletzten oder abstürzen könnte. Der Kiem-Pauli-Weg ist weiterhin begehbar, nur ein kurzes Stück müssen Fahrräder geschoben werden. „Während der ersten Bauphase muss auf der unteren Forststraße mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet werden, dazu bitten wir um Verständnis“, teilt Bogner mit.



Bauherr und Besitzer des Projekts ist die Familiengesellschaft Wildbad Kreuth. Die Familien Bogner, Sanktjohanser und Nagel sind als Pächter der Siebenhütten und Partner der Familiengesellschaft bei den Planungen und Arbeiten die ganze Zeit dabei. „Die traditionelle und naturnahe Bauweise wird sich gut in das Ensemble einfügen und nach ein paar Jahren nicht mehr von den alten Hütten wegzudenken sein.“ Geplant ist, dass Siebenhütten nächstes Jahr wieder für Besucher geöffnet sein wird.