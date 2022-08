Sieben Jahre altes Gebäude in Kreuth soll abgerissen und neu gebaut werden

Von: Katja Schlenker

Ein sieben Jahre altes Gebäude in Kreuth hat den Besitzer gewechselt. Der will es nun abreißen und neu aufbauen. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa-tmn

Kreuth – Der Bauantrag zu Abbruch und Neubau des ehemaligen Wirtschaftsteils am denkmalgeschützten Gebäude „Beim Wunsch“ in Kreuth-Enterbach wurde diskutiert.

Der Antrag zu Abbruch und Neubau des ehemaligen Wirtschaftsteils am denkmalgeschützten Gebäude „Beim Wunsch“ wurde im Bau- und Umweltausschuss Kreuth behandelt – und sorgte für Kopfschütteln.

2011 erst wurde der Gebäudeteil beantragt, der sich an den denkmalgeschützten Hof aus dem 17. Jahrhundert anschließt. Im Jahr 2015 konnte der 7,50 mal 11,40 Meter große Neubau abgeschlossen werden, informierte Bauamtsleiter Andreas Schwing­hammer. Nun soll dieses noch recht junge Gebäude samt anschließender Doppelgarage abgerissen und auf 9,88 mal 11,35 Meter neu gebaut werden.

Kritik an Vorgehen mit Abriss und Neubau

Das Haus sei vor Kurzem erst renoviert und umgebaut worden, berichtete Gemeinderat Matthias Erhardt (Grüne) „Ich habe prinzipiell ein Problem damit, ein ordentliches Haus abzureißen“, sagte er. „Ich weiß, dass mich das nichts angeht und es nicht Gegenstand der Diskussion ist, aber macht das Sinn, dass Leute sich so ein schönes Haus kaufen und es dann abreißen?“

Bürgermeister Josef Bierschneider gab ihm in diesem Punkt Recht, aber: „Wir haben kaum Möglichkeiten, etwas dagegen zu machen. Baurechtlich haben wir hier nichts in der Hand.“ Auch die Denkmalschutzbehörde habe keine Einwände gegen die Pläne. Der denkmalgeschützte Teil des Gebäudes soll von dem Neubau unberührt bleiben.

Offenbar gängige Praxis am Tegernsee

„Es ist mittlerweile gängige Praxis, dass auch am Tegernsee Häuser bereits nach 15 Jahren oder so wieder abgerissen werden“, erklärte Martin Walch (SPD). Kritische Worte gab es auch von Ulrike Rohnbogner (CSU) – allerdings nicht an dem Vorhaben per se, sondern an den Fenstern. Diese würden von der Optik her nicht zum Altbau passen. In diesem Punkt stimmte Wolfgang Rebensburg (FWG) ihr zu.

Hinweise dazu werden in den Beschluss aufgenommen, sagte der Bürgermeister. Letztlich stimmten die Gemeinderäte für den Neubau. Lediglich Matthias Erhardt verweigerte seine Zustimmung. Dem Grünen-Gemeinderat ging es da einfach ums Prinzip. ksl