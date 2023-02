Kreuth: Ausgleichsfläche für Baugebiet befindet sich in Bernau am Chiemsee

Von: Sabrina Winklmaier

Neues Wohngebiet: An der Wiesseer Straße in Kreuth soll ein neues Gewerbe- und Wohngebiet entstehen. Die Ausgleichsfläche liegt in einem Moorgebiet in Bernau am Chiemsee, da im Tal laut Bürgermeister Bierschneider die Möglichkeiten fehlen. © Peter Mörtl

Kreuth – Es zählt in diesem Jahr zu den wichtigsten Bauprojekten im Gemeindegebiet Kreuth: in Weissach soll ein Gewerbe- und Wohngebiet an der Wiesseer Straße entstehen. In der Januar-Sitzung des Gemeinderats wurde über Planungsänderungen abgestimmt und schon ein Straßenname festgelegt.

Auf einem Grundstück an der Wiesseer Straße, anschließend an das Mischgebiet am Zamenhofweg, plant die Gemeinde Kreuth auf einer Fläche von rund 8.000 Quadratmetern ein neues Wohn- und Gewerbegebiet. Die Bauplanung umfasst fünf Gewerbebetriebe sowie zwei Doppelhaushälften mit Tiefgarage. Bevor jedoch die ersten Baufahrzeuge anrollen können, muss einiges an Vorarbeit durch die Gemeinde geleistet werden.

Einer der wichtigsten Punkte ist in diesem Zusammenhang, dass das Grundstück als Landschaftsschutzgebiet zählt. Aus diesem Grund ist eine Umwidmung des Flächennutzungsplans und die Schaffung einer Ausgleichsfläche notwendig. Dieser Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung sei die Gemeinde laut Bürgermeister Bierschneider mit der geplanten Etablierung eines Moorwaldes in Bernau am Chiemsee nachgekommen. Dass die Ausgleichsfläche sich nicht im Tegernseer Tal befindet, begründet Bierschneider mit den fehlenden Möglichkeiten. „Unser Problem im Tal und auch in der Gemeinde Kreuth ist, dass viele unserer Flächen schon in einem hohen Schutzstatus sind. Eine ökologische Verbesserung der Flächen lässt sich ganz schwierig herbeiführen. Wir suchen seit Jahren immer wieder Ausgleichsflächen und es ist sehr schwierig, welche zu bekommen.“

Doch nicht nur Schaffung von Ausgleichsflächen musste berücksichtigt werden. „Es ist eine erste Auslegung des Bauplans erfolgt und die Träger der öffentlichen Belange sind das erste Mal beteiligt worden“, so Bürgermeister Bierschneider. Zu diesen Trägern zählen neben Ämtern und Behörden auch Unternehmen, wie zum Beispiel die Deutsche Post oder die Telekom. „Wir haben zahlreiche Rückmeldungen erhalten, die eingearbeitet werden, beziehungsweise teilweise schon in dem vorgelegten Entwurf eingearbeitet wurden.“

So zum Beispiel der Wendehammer für die Müllabfuhr, der auf Wunsch der VIVO vergrößert werden musste. Auch den Hinweisen des Landratsamts und der Handwerkskammer, dass aufgrund des Wohn-Gewerbe-Mischgebiets eventuell Schallschutzmaßnahmen notwendig seien, sei man laut Bierschneider schon nachgegangen. Es wurde ein Schallschutzgutachten erstellt und bereits an die zuständige untere Immissionsschutzbehörde gegeben. Der neue Entwurf muss nun erneut ausgelegt und in das Verfahren geschickt werden. „Im März werden wir wahrscheinlich den Satzungsbeschluss fassen können,“ so der Bürgermeister.



Neben der Absegnung der unterschiedlichen Änderungen am Bebauungsplan, stimmten die Kreuther Gemeinderäte auch für einen neuen Straßennamen. Nach kurzer Diskussion einigte man sich auf Ringspitzweg. Kritisch steht dem Projekt hingegen der BUND Naturschutz in seiner Stellungnahme gegenüber. Grundsätzlich lehne der Verein Herausnahmen aus dem Landschaftsschutzgebiet ab. In diesem Fall könne man jedoch für ein Flurstück eine Ausnahme machen, wenn die übrigen Flächen im Landschaftsschutzgebiet verbleiben würden.

Die Befürchtung des BUND Naturschutz sei jedoch, dass es bei einer Herausnahme aller Flächen nur noch eine Frage der Zeit sei, bis auch die verbleibenden Flächen zwischen Zamenhofweg und einer Bebauung zugeführt werden würden. In diesem Zusammenhang führt der BUND Naturschutz den landschaftsästhetischen und gesamtökologischen Erhaltungswert an. Die Gehölzsäume würden als Korridorfunktion für Pflanzen und Tiere dienen, einen Windschutz bieten und seien bedeutend für das Lokalklima.

Deswegen müsse der bisher völlig ungestört vorhandene Verbund zwischen Wiese und Begleitgehölzsaum unbedingt erhalten werden. Dies sei jedoch nur bei der Einhaltung eines nicht bebauten und nicht durch Privat- oder sonstige Nutzungen veränderten, möglichst als extensive Wiese genutzten Pufferstreifens von mindestens 25m Breite, entsprechend mindestens 35m Entfernung zum Weißachufer, möglich. Zusätzlich habe das Grundstück für die Landschafts- und Siedlungsökonomie eine große Bedeutung.

Kritisch beurteilt werde auch die Auswirkung auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion, da der Blick auf Gehölzstrukturen erholsamer sei als auf Siedlungen und Gewerbegebiete. Die Schutzgemeinschaft Tegernseer Tal stimmte dem Projekt zu, stellte dabei jedoch zwei Zusatzforderungen. Der vorgesehene Grünstreifen im Norden an der Weissach solle „von 10m auf 20 m verbreitert werden. An den Bestand (5m) wird dort ein 10 m breiter Gehölzstreifen aus heimischen Büschen angeschlossen. Die Pufferzone als „private Grünfläche“ (5 m) bleibt wie geplant erhalten. Auf der Südseite entlang der B 318 wird eine Baumreihe aus einheimischen Arten gepflanzt die vorzugsweise auch die Linde mit enthält da diese als Insektenbestäuber ebenfalls eine reiche Nektartracht bietet,“ erklärt die Vorsitzende Angela Brogsitter-Finck in einer Stellungnahme. Peter Mörtl