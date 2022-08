Hotelier Korbinian Kohler baut weiter Bachmair-Weissach-Areal in Kreuth um

Drei neue Häuser

Von Katja Schlenker

Kreuth – Kreuth bringt neues Projekt von Hotelier Korbinian Kohler auf den Weg. Auf dem Parkplatz am Bachmair Weissach entstehen drei Häuser mit Wohnungen.

Das Areal am Spa & Resort Bachmair Weissach in Kreuth war jüngst Thema im Gemeinderat. Hotelier Korbinian Kohler plant dort drei Häuser für Wohnen und Gewerbe.



Seit Längerem habe man sich bereits Gedanken gemacht, was mit dem großen Parkplatz an der ehemaligen Bachmair-Weissach-Arena geschehen soll, erläuterte Bürgermeister Josef Bierschneider. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass es sich dabei um sogenannten Außenbereich handele. Da dem aber wohl nicht so ist, wurde jüngst in der Sitzung nach eingehenden Diskussionen im Gremium ein Projekt vorgestellt. Um die Entwicklung dort zu steuern, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Erstwohnsitze und Gewerbe unter einem Dach

Geplant ist eine Mischnutzung mit Wohnen und Gewerbe zwischen Bachmairweg, Wiesseer Straße, Ringbergweg und Mühlbach. Auch gibt es einen städtebaulichen Vertrag zwischen Investor und Gemeinde. Der regelt unter anderem, dass im Erdgeschoss der drei Gebäude in Richtung Bundesstraße Gewerbe entstehen soll, die Wohnungen nur als Erstwohnsitze genutzt werden dürfen, auch von Mitarbeitern, und Radweg sowie Bushaltestelle unangetastet bleiben müssen, ebenso der Wall.

Stadtplaner Till Fischer von AKFU Architekten stellte das Vorhaben im Detail vor. Errichtet werden sollen drei Baukörper, jeweils dreigeschossig und versetzt zueinander, um ihnen Massivität zu nehmen. Eine Tiefgarage und oberirdische Stellplätze sind geplant. Haus 1 wird eine Grundfläche von 37 mal 18 Meter haben, Haus 2 33 mal 16 Meter und Haus 3 34 mal 18 Meter. Die Wandhöhen liegen bei den ersten beiden Häusern bei 9,35 Metern und beim dritten bei 9,75 Metern.

Bedenken wegen ortstypischen Charakters

Bei den Gemeinderäten gab es noch Informationsbedarf. So wollte Markus Wrba (FWG) wissen, wie der Status in Sachen Blockheizkraftwerk sei, das er im Antrag vermisste. Jedoch liege dieses nicht im Bereich des Bebauungsplans, erklärte der Planer.

Robert Gerg (SPD) hätte sich das Projekt nahe dem Hotel weniger massiv gewünscht und befürchtet, dass es das Areal an seine Grenzen bringe. „Es wird sein Antlitz verändern und einen städtischen Charakter bekommen“, sagte er betrübt.

Gastronomie in Form von Café oder Bar

Auch Fraktionskollege Martin Walch tat sich schwer mit dem Antrag und hätte gerne mehr Zeit gehabt, um einige Punkte dazu noch zu prüfen. Auch die geplante Gastronomie war noch kurz Thema, die laut Planer allerdings eher ein Café oder eine Bar werden soll.

Bürgermeister Josef Bierschneider zeigte sich abschließend zuversichtlich, dass es ein für den Ortsteil interessantes Projekt werde, das dorthin passe. Am Ende fiel der Beschluss mehrheitlich dafür, den Bebauungsplan Nummer 38 für den Bereich zwischen Bachmairweg, Wiesseer Straße, Ringbergweg und Mühlbach in Kreuth-Weißach aufzustellen. Vier Gemeinderäte stimmten gegen die Pläne. ksl