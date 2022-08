Eröffnung steht bevor: Politischer Besuch im „Tegernsee phantastisch“

Von: Katja Schlenker

Christian Wulff (r.), Bundespräsident a. D., hat jüngst gemeinsam mit Inhaber Korbinian Kohler das „Tegernsee phantastisch“ besucht und dabei die Illusions-Attraktion getestet. © Bachmair Weissach

Kreuth – Am 1. September eröffnet das „Tegernsee phantastisch“ in Kreuth offiziell. Vorab sah sich Ex-Bundespräsident Christian Wulff bereits um.

Am Donnerstag, 1. September, eröffnet Hotelier Korbinian Kohler vom Spa & Resort Bachmair Weissach in Kreuth auch für externe Besucher die völlig neuartige und multimediale Edutainmentwelt „Tegernsee phantastisch“ – und macht damit die Destination Tegernsee um eine weitere Attraktion reicher. Getestet wurde diese nun bereits vom einst wichtigsten Mann in der Bundesrepublik.



Christian Wulff, Bundespräsident a. D., ließ sich die Erlebniswelt vor Kurzem von Korbinian Kohler selbst zeigen und posierte unter anderem im Illusions-Bereich. Bei dieser Attraktion gibt es verschiedene Foto-Sets mit speziellen Szenarien, die es laut dem Hotelier nur im „Tegernsee phantastisch“ gibt. Eine tolle Möglichkeit sei dies, einzigartige Fotos als Andenken, aber natürlich auch für die Sozialen Medien zu machen. Posen und Posten seien dort ausdrücklich gewünscht.

Gemeinderat entscheidet über Werbeanlagen

Für die Bachmair-Weissach-Seeapartments gibt es zum Beispiel die Brezel als Symbol, vor der nun auch Christian Wulff und Korbinian Kohler posierten. „Wirklich gigantisch und alle Erwartungen übertreffend“, lautet das Urteil von Christian Wulff, der von 2010 bis 2012 der zehnte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war.

Während auf dem Areal am Bachmair Weissach alles vorbereitet wird für den offiziellen Start, haben die Gemeinderäte in Kreuth unterdessen über Werbeanlagen an dem Gebäude entschieden. Konkret ging es um einen Schriftzug mit den Buchstaben „Tegernsee phantastisch“, zehn Meter lang und 36 Zentimeter hoch.

Nichts Grelles oder Blinkendes am Gebäude

„Dieser soll nicht auf dem Haupt-, sondern auf dem Vordach stehen als Teil der Fassade“, erklärte Bürgermeister Josef Bierschneider. Auf die zweite Außenwerbeanlage über dem Schriftzug, die das Logo der Attraktion zeigen soll, das sich aus einem geflügelten Fantasiewesen mit Gams, Libelle und Fisch zusammensetzt, ging er nicht näher ein.

Da solche Anlagen nicht der Satzung der Gemeinde entsprechen, brauchte es einen gesonderten Beschluss im Bauausschuss. „Es wird nichts Grelles oder Blinkendes, so wie es in unserer Satzung steht“, beruhigte der Bürgermeister. Der Beschluss für die indirekt von hinten beleuchtete Werbeanlage fiel dann auch einstimmig. ksl