Kur- und Verkehrsverein Bad Wiessee diskutiert über Probleme im Ort

Der Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins Bad Wiessee: (vorne, v.l.) 2. Vorsitzende Steffi Erlacher, 1. Vorsitzender Daniel Strillinger und Schriftführerin Maria Strillinger. Neu ist (hinten, v.l.) Christian John als Kassier, der Regina Beil ablöst. © Versen

Bad Wiessee – Bei der Versammlung des Kur- und Verkehrsvereins Bad Wiessee wurde im Hotel Gasthof zur Post ein neuer Vorstand gewählt – und über Probleme diskutiert.

Allen Grund zur Freude hat der Vorstand des Kur- und Verkehrsvereins Bad Wiessee nach zweijähriger Amtszeit: Einstimmig votierten die 16 Stimmberechtigten jüngst im Hotel Gasthof zur Post, dass sie ihre Ämter fortsetzen. Lediglich Regina Beil legte ihr Amt als Kassierin aus persönlichen Gründen nieder. Als Nachfolger bewarb sich Christian John, Geschäftsführer des Hotels Alpenhof, was einstimmig angenommen wurde. Kassenprüfer bleibt Peter Bayerschmidt. Als Beisitzer fungieren Karl Krenn und Hans Zehetmeier.



An der Versammlung nahmen auch Bürgermeister Robert Kühn und Geschäftsleiter Hilmar Danzinger teil sowie Christian Kausch, Geschäftsführer der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT), und Stefan Rachl, Leiter der Tourist-Information (TI) Bad Wiessee. Trotz Corona wurde einiges geschaffen.

Hilfe für Ukraine-Geflüchtete in Bad Wiessee

So haben die Mitglieder des Vereins den Barfußpfad an der Seepromenade hergerichtet, 1.000 Euro für die neue Pergola gespendet und eine Himmelsliege für den Bucherhang bestellt, die in Kürze geliefert wird. Einstimmig beschloss die Runde, 1.000 Euro für die in Bad Wiessee untergekommenen Ukraine-Geflüchteten an die Gemeinde zu übergeben. Voll des Lobs für die bisherige Unterstützung durch die Bevölkerung übergab Bürgermeister Robert Kühn als kleines Dankeschön eine Tasse mit der Aufschrift „Servus Bad Wiessee“.

Richtig in Schwung kam die Versammlung dann beim Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“. TTT-Chef Christian Kausch machte auf die jährlichen Gastgeberschulungen aufmerksam, wozu auch Anregungen von Vermietern entgegen genommen werden. Auf Bitte von Georg Erlacher hin berichtete TI-Leiter Stefan Rachl von derzeit 216 Wiesseer Betrieben mit 3.700 Betten.

Bedenken wegen Jod-Schwefelbad

Christa Höß vom Manglhof in Altwiessee erkundigte sich, ob der einst so beliebte Blumenschmuckwettbewerb wiederbelebt werden könne, wofür bei einer durchgeführten Umfrage stolze 63 Prozent der Vermieter votierten. Bürgermeister Kühn schlug dazu als zeitgemäßen Kanal die Instagram-Seite der Gemeinde vor.

Bemängelt wurden die nun fehlenden Busfahrpläne des RVO, die früher üppig im Tal verteilt wurden, sodass Einheimische wie Gäste sich bestens über die Fahrzeiten informieren konnten. „Wir bekommen in diesem Sommer aber eine digitale Fahrgastinformationstafel mitten auf dem Lindenplatz“, verkündete der Bürgermeister.



Bedenken hatten die Anwesenden, wie es mit dem neuen Jod-Schwefelbad weitergehen soll, das für 2021 ein dickes Minus verzeichnet. Robert Kühn bat dringend darum, das Alleinstellungsmerkmal mit den stärksten Jod-Schwefel-Quellen Deutschlands Urlaubern noch mehr ans Herz zu legen. Wenig Verständnis hatte die Runde für die neuerdings hohen Preise. Auch die Freundlichkeit der Jodbad-Mitarbeiter hätte noch Luft nach oben. Der Gemeindechef versprach Abhilfe.

Sorge wegen Schließung des Gasthof zur Post

Eberhard Waitz, seit vielen Jahren Chef des Hotels Bellevue samt Restaurant Weinbauer an der Hirschbergstraße, machte sich Sorgen, wenn der traditionelle Gasthof zur Post ab 6. November bis auf Weiteres schließt. „Wir haben dann in Bad Wiessee nicht mehr viel zu bieten und werden große Probleme bekommen“, sagte er und lobte den dann in den wohlverdienten Ruhestand gehenden Post-Pächter Kurt Geiß, der seit über 30 Jahren zum Hotel- und Gasthausbetrieb auch ein hochwertiges und vielseitiges kulturelles Programm geboten habe.



Angesprochen wurden auch die bevorstehenden Großbaustellen, die Bad Wiessee völlig verändern werden. Bürgermeister Robert Kühn brachte die Problematik auf den Punkt: „Wir werden alle sicherlich vier bis fünf harte Jahre erleben, aber dann sind wir künftig so gut aufgestellt, dass uns die nächsten Generationen dafür dankbar sein werden.“ iv