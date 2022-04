Im Lärchenwald bei Tegernsee: Forstbetrieb muss gefährliche Bäume fällen

Tegernsee – Im Lärchenwald bei Tegernsee müssen dringend Bäume gefällt werden, die eine Gefahr darstellen. Der Forstbetrieb Schliersee sperrt dafür Waldwege.

Als kürzlich die Verkehrssicherheit geprüft wurde, wurde festgestellt, dass im Umfeld der Stationen und entlang von Wegen des Walderlebnispfads im Lärchenwald in Tegernsee etliche kranke Eschenbäume stehen. „Diese sind vom Eschentriebsterben befallen“, teilt der Forstbetrieb Schliersee der Bayerischen Staatsforsten mit.

Das durch den Pilz „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ verursachte Eschentriebsterben ruft bei Eschen jeden Alters schwere Schäden hervor und führt in der Regel zu einem langsamen Absterben der betroffenen Bäume. Die Krankheit wurde aus Ostasien eingeschleppt und 2008 erstmals in Bayern nachgewiesen. Seither hat sie sich dort rasant ausgebreitet. „Leider sind auch Eschen im Lärchenwald davon betroffen“, heißt es in einer Mitteilung.

Langsames Absterben in der Krone

Die Krankheit führt zu einem langsamen Absterben in der Krone, das sich nach und nach auch auf stärkere Äste ausbreitet. Diese können bereits bei geringem Wind unvermittelt abbrechen und zu Boden fallen. Im fortschreitenden Krankheitsverlauf werden betroffene Eschen meist von weiteren Pilzen wie dem Hallimasch besiedelt. Dies führt zum Verlust der Wurzelstabilität, wodurch ein Baum plötzlich umstürzen kann.

„Auch am Waldrand wurden einige Bäume identifiziert, die eine Gefahr für angrenzende Häuser darstellen“, teilt der Forstbetrieb mit. „Dabei handelt es sich auch vorwiegend um Eschen.“ Um die für Anwohner und Besucher des Lärchenwalds bestehende Gefahr zu beseitigen, führt der Forstbetrieb Schliersee der Bayerischen Staatsforsten innerhalb der kommenden zwei Wochen an mehreren Tagen Fällungsmaßnahmen durch.

Charakter des Waldes erhalten

Während der gefährlichen Forstarbeiten müssen die Wanderwege im Lärchenwald gesperrt werden, um Unfälle zu vermeiden. Die Stadt Tegernsee wurde über die dringend nötige Maßnahme im Vorfeld informiert. Die Sperrungen werden so kurz wie möglich gestaltet, um den beliebten Erholungswald rasch wieder für Besucher freizugeben.

Die Maßnahme konzentriert sich auf kranke Bäume an den Stationen des Walderlebnispfads, entlang viel begangener Waldwege und am Waldrand zur Siedlung hin. Der besondere Charakter des Waldes mit vielen alten Bäumen soll erhalten werden. ksl