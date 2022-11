Florian Sareiter (CSU): Kurruhe entspricht nicht mehr dem „Lifestyle“

Lärmschutz: Bad Wiessee kippt Kurruhe – Talweite Regelung angestrebt

Lärmintensive Arbeiten wie hier am ehemaligen Badepark sind in Bad Wiessee künftig ohne Unterbrechung durch eine Mittagsruhe erlaubt. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Wie soll die Gemeinde Bad Wiessee – auch angesichts anlaufender Großbaustellen – künftig den Schutz vor Lärmimmissionen regeln? Dies beschäftigte den Gemeinderat.



Bisher waren die Zeiten, innerhalb derer lärmintensive Arbeiten erlaubt waren, durch zwei verschiedene Reglements festgesetzt, erläuterte Wiessees Geschäftsführer Hilmar Danzinger. Zum einen gab es eine Hausarbeits- und Musiklärmverordnung, zum anderen eine Baulärmverordnung. Doch bereits seit Längerem sei man in der Gemeindeverwaltung mit der Ungleichbehandlung verschiedener Lärmquellen nicht mehr zufrieden gewesen.

Ende 2019 habe man sich daher entschieden, die beiden Verordnungen durch eine neue, einheitliche Lösung zu ersetzen. Nicht zuletzt die mittägliche Kurruhe von 13 bis 15 Uhr werde von vielen Bürgern heute nicht mehr als zwingend notwendig erachtet, was auch die Wortmeldungen in einer Wiesseer Bürgerversammlung deutlich gemacht hätten, sagte Danzinger. Auch die Rücksprache mit den Vermietern habe das gezeigt. Maximilian Macco, der Leiter des Ordnungsamtes, habe daraufhin einen Entwurf für eine neue Immissionsschutzverordnung erarbeitet und von den Behörden prüfen lassen, sagte Danzinger.

Danach wären jegliche lärmenden Arbeiten an Werktagen von acht bis 19 Uhr erlaubt, ohne eine mittägliche Unterbrechung. Samstags dürfte auf Baustellen von acht bis 15 Uhr gearbeitet werden. Laute Arbeiten in Haus und Garten, wie etwa das Rasenmähen, wären bis 18 Uhr abends gestattet. Dass am morgendlichen Baubeginn um acht Uhr nicht gerüttelt werde, sei ein wichtiger Punkt, ergänzte Bürgermeister Robert Kühn – auch an die Adresse der Vermieter.

Inwieweit eine Überwachung der Verordnung möglich sei, wollte Peter Kathan (CSU) wissen. Immerhin gelte die Acht-Uhr-Beschränkung bereits, ihm sei jedoch keine Baustelle bekannt, auf der sie auch eingehalten werde. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollierten stichprobenartig, erklärte Kühn. Gleichwohl seien die Kontrolleure auf Hinweise der Bürger angewiesen, wenn Zeiten nicht eingehalten würden. Es herrsche Einigkeit, dass eine Einhaltung der Verordnung für den gesamten Ort in den kommenden Jahren unerlässlich sei, unterstrich der Bürgermeister mit Blick auf die großformatigen Bauprojekte. Das Ordnungsamt der Gemeinde Bad Wiessee sei personell vergleichsweise gut aufgestellt, ergänzte der Geschäftsführer. Dementsprechend gut klappe es mit den Kontrollen.



Florian Sareiter (CSU): Kurruhe entspricht nicht mehr dem „Lifestyle“

Florian Sareiter (CSU) befürwortete den Entwurf, ebenso die Abschaffung der Mittagsruhe. Baustellen könnten damit ohne Unterbrechung „durchgezogen“ und schneller beendet werden, was in aller Interesse sei. Die Kurruhe sei heute nicht mehr substantiell, da sie nicht mehr dem heutigen „Lifestyle“ der Gäste entspreche, wie ihm auch Vermieter bestätigt hätten. Sie sei dem Bedürfnis der Kurgäste geschuldet gewesen, sich nach dem Bad auszuruhen und zu stärken.

Das sah Fraktionskollege Kurt Sareiter anders. Bad Wiessee sei auch heute noch ein Kurort und ein Heilbad. Eine Lärmbeschallung von elf Stunden täglich ohne Unterbrechung könne man Einheimischen wie Gästen nicht zumuten. Sareiter plädierte daher für die Verankerung einer Ruhezeit von 13 bis 14 Uhr.



SPD-Gemeinderat Bernd Kuntze-Fechner begrüßte die Vereinheitlichung der Regelungen für private und gewerbliche Lärmquellen. Eine Umfrage über die Beibehaltung der Kurruhe hielt er nicht für zielführend, da dies nur weitere unterschiedliche Meinungen ergeben würde. Für die neue Verordnung sprach sich auch Wilhelm Dörder (FWG) aus. Wichtig sei eine einfache, gut umsetzbare Regelung.



Er werde das Thema Immissionsschutz auch in der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung aufs Tapet bringen, kündigte Kühn an. Möglicherweise könne man dann eine talweit einheitliche Satzung anvisieren, um die bisherigen „Insellösungen“, die bislang voneinander abweichenden Verordnungen der einzelnen Kommunen, zu vereinheitlichen. Schließlich wurde die neue Verordnung gegen die Stimme Kurt Sareiters verabschiedet. ger