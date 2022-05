Wandbild an Stasi-Zentrale in Berlin

„Lange Nacht der Kunst“ lockt Besucher ins Tegernseer Tal

Teilen

Mit seinen Werken vermittelt der weltweit renommierte Künstler Christian Awe Leichtigkeit und Lebensfreunde. © Mörtl

Tegernsee – Zum zweiten Mal fand im Tegernseer Tal die „Lange Nacht der Kunst“ statt – mit lokalen sowie überregional und weltweit schaffenden Künstlern.

Am 13. und 14. Mai lockte die „Lange Nacht der Kunst“ viele Interessierte ins Tegernseer Tal. Bei freiem Eintritt konnten die Besucher sowohl Werke von lokalen als auch überregionalen und weltweit schaffenden Künstlern betrachten.

In den teilnehmenden Museen, Ateliers und Galerien bestaunten die Besucher unterschiedliche Arten von Kunst. Interessant waren dabei die unterschiedlichen Interpretationen der Betrachter, denn Kunst verleitet zu Diskussionen und weckt unterschiedliche Emotionen. Durch das Spiel mit Farben kann man beispielsweise Geborgenheit und Ruhe oder aber auch Freude, Wut und Trauer hervorrufen. Rot zählt dabei zu den dynamischsten Farben und wird oft mit negativen Attributen in Verbindung gebracht.

Serie „Sunkissed“ strahlt Wärme aus

Dass die Farbe Rot nicht nur Aggression, Feuer oder Zerstörung, sondern auch Positives wie zum Beispiel Wärme ausstrahlen kann, beweist Suse Kohler mit ihrer Serie „Sunkissed“. In ihren Werken bringt sie eindrucksvoll einen Zwiespalt im Leben auf die Leinwand. „Man muss nicht immer perfekt sein, auch wenn man es gerne wäre – und man soll sich von den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, nicht betrüben lassen, denn jeder Mensch ist sonnengeküsst. Ich wünsche jeder einzelnen Person, dass sie sonnengeküsst durchs Leben gehen kann“, sagte die Künstlerin.



Mit Emotionen spielt auch der Berliner Künstler Christian Awe mit seiner Ausstellung „Ikigai“. „Das Prinzip Ikigai stammt aus dem Japanischen und bedeutet, dass sich die Menschen wieder auf das konzentrieren, wofür es sich zu leben lohnt. Dass man sich den positiven Dingen im Leben bewusster wird“, erklärte der Künstler bei seiner Ausstellung im Spa & Resort Bachmair Weissach.

Wandbild an Stasi-Zentrale in Berlin

Seine Kompositionen entstehen dabei nicht nur für das Wohnzimmer oder den Eingangsbereich. Christian Awe hat sich weltweit auch als Fassadenkünstler einen Namen gemacht. So hat er 2012 an der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin ein 30 Meter hohes Wandbild geschaffen.

Bei der Serie „Sunkissed“ von Suse Kohler zieht sich die Farbe Rot als Faden durch die Gemälde. © Mörtl

Bei seinen Werken finden sich Elemente aus Streetart und Abstraktem Expressionismus, die mit ihrer Formgebung und den eingesetzten Farben Leichtigkeit und Lebensfreude vermitteln, dabei aber kraftvoll und dynamisch sind. Insbesondere ein Detail lässt viele Betrachter sprachlos zurück: Auf seinen Werken finden sich im Hintergrund oft Wassertropfen, die in ihrer Perfektion wie gedruckt aussehen, aber vom Künstler selbst auf die Leinwand gebracht wurden. „Um das so hinzubekommen, habe ich jahrelang geübt. Heute baue ich manchmal extra einen Fehler ein, damit man mir es glaubt“, erzählte Christian Awe lachend bei seiner Vernissage.

Art Design im StudioX in Gmund

Eine andere Art von Kunst wurde im StudioX in Gmund ausgestellt. Die Künstlerin Christine Otsver widmet ihr Schaffen der fotografischen Gestaltung als Art Design. In ihren Werken verbindet die gebürtige US-Amerikanerin klassische und moderne, ruhige und kraftvolle Elemente, die beruhigend wirken und zum Nachdenken einladen. Im Auditorium des StudioX konnten sich die Besucher auch selbst künstlerisch betätigen. An einer sogenannten Glow-Wall durfte man mit UV-Licht malen und schreiben.

„Die lange Nacht der Kunst fühlt sich wahnsinnig cool an. Sie hat etwas Großstädtisches wie ein Gallery-Weekend in Berlin, nur eben in kleiner. Der Dank gebührt hier Michael Beck, der sich wahnsinnig viel in Richtung Kunst in der Region einsetzt“, bedankte sich Suse Kohler bei ihrem Art-Dinner im Clubhaus Bachmair bei dem Ersten Vorstand des Gulbransson-Museums für sein Engagement um die Kunstszene am Tegernsee. pm