Lions Club Am Tegernsee: Turnier bringt 11.000 Euro für Hospizkreis

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Für den guten Zweck aufs Grün: Irmgard Schützenberger (2.v.l.) und Manfred Pfeiler (Lions Club Am Tegernsee) übergaben 11.000 Euro an Gräfin Franziska von Drechsel (2.v.r.) und Lisa Brandl-Thür vom Hospizkreis. © Fridolin Thanner

Waakirchen – Beim 26. Lions Benefiz Golf Turnier des Hilfswerks des Lions Clubs Am Tegernsee kamen 11.000 Euro zusammen. Diese gehen an den Hospizkreis im Landkreis Miesbach.

Es ging nochmal aufs Grün, doch diesmal in weit weniger sportlicher Absicht. Statt Golfschläger war auch nur ein Scheck dabei, der jedoch stattlich. 11.000 Euro wechselten vor Kurzem am Margarethenhof in Marienstein die Besitzer.



Der Sport war bei diesem Anlass schon längst erledigt, das 26. Lions Benefiz Golf Turnier des Hilfswerks des Lions Clubs Am Tegernsee hatte schon Tage zuvor stattgefunden. Es war „sowohl ein sportlicher als auch ein finanzieller Erfolg“, teilt der Lions Club mit. Erst spielten 40 Golfer auf der Anlage oberhalb von Waakirchen, daran schloss sich eine Abendveranstaltung mit etwa 60 Besuchern an.

Höhepunkt war die Versteigerung diverser Spenden unter anderem der Hotelerie, Gastronomie sowie des Einzelhandels. Insgesamt kam bei der Benefizveranstaltung eine Menge Geld zusammen, der Reinerlös belief sich auf 11.000 Euro. Diesen hat Irmgard Schützenberger, die damalige Lions Club Präsidentin zusammen mit Manfred Pfeiler (Past Präsident) vor Kurzem an Gräfin Franziska von Drechsel, Vorsitzende des Hospizkreises im Landkreis Miesbach, und Lisa Brandl-Thür übergeben. Fürs Foto trat das Quartett noch einmal aufs Grün.

Erlös für den Hospizkreis im Landkreis Miesbach

Das Geld kann der Hospizkreis gut gebrauchen. Seit über 27 Jahren begleiten die Engagierten des gemeinnützigen Vereins im Landkreis ambulant schwerstkranke, sterbende und trauernde Menschen und ihre Nahestehenden. Außerdem unterstützt der Hospizkreis im Landkreis ebenso wie der Förderverein Oberland Hospiz den geplanten Neubau eines Hospizes. Es soll in Bad Wiessee entstehen.