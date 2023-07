Ausflug und Vortrag

Lionsclub Gmund-Oberland: Barbara Bourjau erneut Präsidentin

Von: Sabrina Winklmaier

Hat bereits wieder einige Aktionen für den Lionsclub Gmund-Oberland geplant: Barbara Bourjau, hier zusammen mit Rafael Schenz. © Sabrina Winklmaier

Tegernseer Tal – Barbara Bourjau ist eine Löwin – und zwar mit Leib und Seele. Sie ist Gründungsmitglied des Lionsclub Gmund-Oberland und ab Juli erneut Präsidentin des Vereins.



„Wir sind eine weltweite Organisation mit rund 1,36 Millionen Mitgliedern. Unser Ziel ist es, anderen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können“, erklärt Barbara Bourjau das System der Lionsclubs. Gegründet wurde der Club bereits 1917 vom Amerikaner Melvin Jones. Den Lionsclub Gmund-Oberland gibt es seit 2003 und ist von Anfang an ein Club für Frauen und Männer – Bourjau war damals bereits Gründungsmitglied. „Präsidentin war ich vor gut zehn Jahren auch schon mal und jetzt mache ich es wieder, weil mir die Sache einfach wahnsinnig am Herzen liegt“, erklärt sie weiter.



Die Spendengelder erhält der Club durch Privatpersonen und Firmen, was aber nur einen kleinen Teil ausmacht. Circa 90 Prozent der Einnahmen kommen durch die Teilnahme am Schlossmarkt Tegernsee, auf dem der Lionsclub Glühwein und Waffeln verkauft, dem Nikolausmarkt in Gmund und dem Verkauf eines Adventskalender. „Dahinter steckt ein riesiger Verwaltungsaufwand, der durch die Mitgliederbeiträge finanziert wird, damit die Spenden wirklich zu 100 Prozent in unsere Projekte fließen können“, weiß Bourjau.

Unterstützt werden mit dem Geld größere und kleinere Projekte im Landkreis, aber auch deutschlandweit und international. „Wir haben zum Beispiel für die Flutopfer im Ahrtal gespendet oder bei Erdbeben, wie in Nepal.“ Hauptaugenmerk liegt jedoch auf Hilfsbedürftige im Landkreis Miesbach.



Für die Palliativ-Station im Krankenhaus Agatharied gab es von den Lions eine neue Musikanlage, damit es „Patienten und Angehörige ein bisserl schöner haben“. Aber nicht nur finanziell greifen die Lions Hilfebedürftigen unter die Arme: An den örtlichen Grundschulen im Landkreis gibt es beispielsweise einige Lesepaten, welche die Kinder beim Lesenlernen unterstützen.



Ausflug und Vortrag

Die neue Präsidentin hat bereits auch einige Ausflüge für ihre Mitglieder geplant: Es wird einen Ausflug ins Olaf Gulbransson-Museum geben und einen Vortrag von Christian Springer über sein Projekt „Orienthelfer“ am 27. November, zu dem auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind. Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben. Bei den Lions mitmachen kann jeder, der laut Bourjau „mit Herz und Hand zupacken kann“. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail an info@lc-gmund-oberland.de.