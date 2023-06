Bad Wiessee: Team vom Medical Park nimmt bei Aktion Stadradeln teil

Von: Sabrina Winklmaier

Radelten insgesamt 2755 Kilometer: Das Team des Medical Park in Bad Wiessee. Die Mitarbeiter der Rehaklinik steuerten sogar die meisten Kilometer für die Tal-Gemeinde bei der Aktion Stadtradeln bei. © Medical Park

Bad Wiessee – Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln nahmen auch im Landkreis Miesbach einige Gemeinden teil. Die Gemeinde Bad Wiessee radelte insgesamt 5700 Kilometer an 21 Tagen.

Mehr als 2700 Kilometer hat das Team der Rehaklinik Medical Park in Bad Wiessee beim diesjährigen Stadtradeln erstrampelt. Damit sind sie nicht nur die meisten Kilometer in der Gemeinde Bad Wiessee (insgesamt 5700 Kilometer) geradelt, sondern haben unter anderem auch 446 Kilogramm CO2 vermieden.



Bei dem bundesweiten Klima- und Gesundheitsprogramm „Stadtradeln“sollen möglichst viele Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden – und das an 21 aufeinanderfolgenden Tagen. Aktionszeitraum ist dieses Jahr zwischen dem 1. Mai und dem 30. September. Die Gemeinde Bad Wiessee beteiligte sich zischen dem 6. und 26. Mai an der Aktion. Insgesamt zehn Teams mit 35 Radlern haben in diesem Zeitraum etwa eine Tonne Kohlenstoffdioxid eingespart und etwas für ihre Gesundheit getan.



Im gesamten Landkreis Miesbach sind dieses Jahr über 2000 Teilnehmer in 108 Teams angetreten. Zusammen erradelten sie eine Strecke von 346.568 Kilometern. sw