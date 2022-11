Mehr Platz fürs Radl in Gmund: Große Abstellanlage am Bahnhof Moosrain

Von: Sabrina Winklmaier

Freuen sich über die neue Abstellanlage: Bürgermeister Alfons Besel (l.) und Tobias Bauer. © Gemeinde Gmund

Gmund – Die Gemeinde Gmund hat weitere Abstellanlagen für Fahrräder geschaffen, diesmal auf dem neuen Bahnhofsgelände in Moosrain.



Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Gmund den einstimmigen Beschluss gefasst, der „Arbeitsgemeinschaft fahrrad­freundlicher Kommunen in Bayern“, kurz AGFK, beizutreten. Somit war der erste Schritt für eine fahrradfreundliche Kommune gelegt.

Die Gemeinde positioniert sich seitdem stark für den Radlverkehr und möchte die Ortschaft attraktiver, aber vor allem sicherer für die Fahrradfahrenden machen. Das Auto soll irgendwann nur noch das Transportmittel zweiter Wahl sein. Um das Ziel einer fahrradfreundlichen Kommune bis 2023 zu erreichen, hat der Gemeinderat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dazu gehört unter anderem ein gutes Angebot an hochwertigen, überdachten Rad­abstellanlagen, um Anreize zur Nutzung des Fahrrades anstatt des Autos zu geben.

Platz für bis zu 35 Radl

Seit Kurzem steht den Fahrradfahrenden eine weitere große Abstellanlage im Gemeindegebiet zur Verfügung. Im Zuge der Neugestaltung der Bahnhaltestelle Moosrain und durch die Förderung des Freistaats Bayern ist dort eine ADFC-zertifizierte, aus Holz gefertigte Abstellanlage mit Überdachung entstanden. Pendler können dort nun sicher und komfortabel bis zu 35 Fahrräder abstellen.

Auch ein Parkplatz für Lastenfahrräder soll in Kürze am Bahnhofsgelände entstehen. „Als Gmunder ist es mir selbst ein persönliches Anliegen, den Verkehr auf unseren überfüllten Straßen etwas zu reduzieren, indem mehr Menschen auf die Fahrräder gebracht werden“, berichtet CSU-Gemeinderat und Zimmerer Tobias Bauer. „Wenn wir das mit dieser neuen Abstellmöglichkeit geschafft haben, so haben wir schon viel gewonnen.“ Auch Bürgermeister Alfons Besel ist überzeugt, dass der Fahrradparkplatz schon gut genutzt wird: „Ein weiteres Mosaiksteinchen, um die Lebensqualität in Gmund zu steigern, die Umwelt zu schonen und die Verkehrsbelastung zu reduzieren, ist gesetzt.“ sw