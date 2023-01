Rottach-Egern: Mittelschule und Garten Reichl vereinbaren Zusammenarbeit

Von: Sabrina Winklmaier

Bereiten die Schüler der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern bestens auf das Berufsleben vor (v.l.): IHK-BIldungsberaterin Yvonne Steck, Lehrer Florian Gerhard, Otto Reichl (Geschäftsführer von Blumen und Garten Reichl) und Rektor Ulrich Throner. © Schneider

Rottach-Egern – Die Firma Blumen und Garten Reichl aus Bad Wiessee arbeitet ab sofort eng mit der Grund- und Mittelschule Rottach-Egern zusammen. Zusammen mit der IHK München und Oberbayern haben Schule und Unternehmen eine Bildungspartnerschaft besiegelt. Die Schüler profitieren von dieser Zusammenarbeit mit Angeboten wie Praktika und Betriebsführungen.



„Im Unterricht vermitteln wir unseren Schülern, worauf es bei der Suche nach dem richtigen Ausbildungsplatz und im Bewerbungsprozess ankommt. Die perfekte Ergänzung dazu sind Tipps von Profis aus der Arbeitspraxis und der Blick hinter die Kulissen eines heimischen Unternehmens“, meint Ulrich Throner, Rektor der Grund- und Mittelschule.



Neben dem „Tag der betrieblichen Ausbildung“, den die Schule im Juni 2023 organisiert, können die Schüler bereits im April am Girls- beziehungsweise Boys-Day in die Gartenbaufirma hineinschnupern. Auszubildende besuchen die Schule, um über ihre Lehre bei Garten Reischl zu informieren. Ein weiteres Projekt der Firma ist die Verschönerung des Pausenhofs zusammen mit den Schülern. Die Jugendlichen erhalten dadurch bereits Einblicke in den Arbeitsalltag der Firma. „Wir wollen jeden unserer Schüler dabei unterstützen, möglichst seinen Traumberuf zu finden“, meint Throner.



Nicht nur für die Schüler ist die Bildungspartnerschaft eine optimale Möglichkeit, einen Blick in den Arbeitsalltag zu werden. Auch Otto Reichl, Geschäftsführer der Firma Blumen und Garten Reichl, schafft mit der Partnerschaft eine ideale Basis, junge Erwachsene bereits während der Schulzeit an das System einer dualen Ausbildung heran zuführen. „Oft ist den jungen Leuten gar nicht bewusst, welche Vielfalt an Ausbildungsberufen die Unternehmen hier vor Ort bieten“.

Auch für IHK-Bildungsberaterin Yvonne Steck sind die Partnerschaften zwischen Schulen und lokalen Unternehmen wichtig: „Je besser wir Jugendliche und Unternehmen miteinander vernetzen, desto erfolgreicher sind wir in der Berufsorientierung. Als IHK begrüßen wir es, dass das Netz von Bildungspartnerschaften in der letzten Zeit immer dichter wurde. Wir würden uns freuen, wenn jede allgemeinbildende Schule in der Region eigene Bildungspartnerschaften unterhält“.