Mobilfunkmast: Gutachter berät Gemeinde Waakirchen bei Standortsuche

Zwei Standorte in der Nähe des Bahnübergangs nördlich von Waakirchen wären laut Gutachten für den neuen Funkmast der Telekom am besten geeignet. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Die Telekom möchte einen neuen Mobilfunkmast zur Versorgung der Bahnstrecke „Schaftlach-Bad Tölz“ errichten. Auch Waakirchen kann davon profitieren.

Die Telekom möchte einen neuen Mobilfunkmast zur Versorgung der Bahnstrecke „Schaftlach-Bad Tölz“ errichten. Die Gemeinde Waakirchen nutzte ihr Vorschlagsrecht und beauftragte einen unabhängigen Gutachter, der zwei von sechs Standorten favorisiert.

„Ich sehe mich als Werkzeug der Gemeinde, damit die Bürger möglichst wenig Strahlung abbekommen“, sagte Ingenieur Hans Ulrich, als er sein Immissionsgutachten kürzlich dem Waakirchner Gemeinderat per Online-Schalte präsentierte. Darin kommt der Münchner Fachmann zum Schluss, dass der Standort mit dem Titel A01 an der Kreuzung von Bahnlinie und Feldweg ins Allgau prädestiniert wäre zur Versorgung von Bahn und Ort.

Die zwei Möglichkeiten

Auch Standort A02, einige Meter weiter näher am Waldrand, sei gut geeignet. Untersucht wurden insgesamt sechs Standortvarianten für die Suchkreis­anfrage der Deutschen Telekom. Ulrich erläuterte den Gemeinderäten außerdem die Vorsorgeauflagen der Bundesnetzagentur und dass ein hohes öffentliches Interesse an einer effizienten Versorgung mit Dienstleistungen des Mobilfunks bestehe. Somit müsse auch eine weitere Entwicklung möglich sein. Ohnehin habe sich der Mobilfunk seit 2008 stark entwickelt – Ulrich sprach von jährlich 40 Prozent Zuwachs, was „schon gewaltig“ sei. Auf lange Sicht sei dieser aber kein Ersatz für das Festnetz, da so viel mehr Standorte und Energie benötigt würden.



Nach etlichen Analyse-Details empfahl Ulrich die beiden Standorte am Bahngleis nahe dem Waldrand. Vor allem A01, der auf dem Luftbild mindestens 600 Meter vom Ort entfernt liegt. Mit einem Prognosewert am Immissionspunkt von 0,9 beziehungsweise 0,6 Volt pro Meter wiesen beide Standorte gegenüber dem ebenfalls untersuchten Dachstandort in der Ortsmitte (4,6 Volt je Meter) – künftig das neue Rathaus – eine Reduktion um rund 80 bis 90 Prozent auf und würden das Versorgungsgebiet vergleichsweise immissionsgünstig und effizient abdecken.



Die Standorte A03 und A04 liegen im Wald und seien nicht ausreichend für die Bahnstrecke geeignet. Auch der bereits bestehende Bahnfunkmast an den Gleisen sei statisch bereits ausgelastet. „Wenn ein Standort jetzt grenzwertig zu schwach gesetzt wird, besteht später die Gefahr, näher an die Wohnbebauung ran zu müssen“, sagte Ulrich.



Aus dem Gremium kamen einige Rückfragen, unter anderem zur möglichen Verschärfung der Vorsorgeauflagen sowie den Grenzwerten und zur Topologie – immerhin hat der geplante Mobilfunkmast eine Höhe von 40 Metern. Letztlich betonte Ulrich seine Aufgabe als Gutachter, eine sinnvolle Netzverdichtung zu planen, damit in diesem Umfeld nichts mehr passieren muss.



Bürgermeister Norbert Kerkel schlug schließlich zum Beschluss vor, der Telekom beide geeigneten Standorte anzubieten. Der Gemeinderat nahm einstimmig an. Daniela Skodacek