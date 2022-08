Nach Beschluss in Bad Wiessee: Fehlender Badepark bewegt Gmund

Von: Katja Schlenker

Teilen

Der Badepark in Bad Wiessee ist Geschichte. Wie es weitergeht in Sachen Neubau, ist derzeit offen. © Thanner (Archivfoto)

Gmund – Ein neues Schwimmbad gibt es nur als Gemeinschaftsprojekt der Kommunen am Tegernsee. Das hat Bad Wiessee beschlossen. In Gmund gab es nun Kritik am Vorgehen.

Die Gemeinderäte in Bad Wiessee haben die Reißleine gezogen. Das Projekt Badepark wird nicht wie geplant umgesetzt werden können. Das sorgt auch in anderen Gremien im Tegernseer Tal für Diskussionen – so in Gmund.



In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Alfons Besel den Beschluss in der Nachbargemeinde kurz vor. Demnach kann ein neues Schwimmbad nur als talweites Gemeinschaftsprojekt verwirklicht werden. Das heißt, die Stadt Tegernsee sowie die Gemeinden Bad Wiessee, Gmund, Kreuth und Rottach-Egern sollen das Großprojekt gemeinsam finanzieren.

Kritik an Vorgehen von Bad Wiessee

Bad Wiessee würde das Grundstück des bisherigen Badeparks zur Verfügung stellen, sofern dies gewünscht sei. Laut den aktuellen Planungen dort würde ein Neubau rund 60 Millionen Euro kosten. Aufgrund der aktuellen Lage mit Ukraine-Krieg und Energiekrise gebe es jedoch viele Unsicherheiten.

So neutral Bürgermeister Alfons Besel den Beschluss, der in nicht-öffentlicher Sitzung in Bad Wiessee gefasst worden war, vortrug und darüber informierte, ließ sich eine Diskussion doch nicht vermeiden. „Es ist bitter, dass man mit dem Argument, recht schnell ein neues Bad zu bauen, alles herausgerissen und Fakten geschaffen hat“, sagte etwa Franz von Preysing (CSU).

Die Badepark-Tiger haben im Kindergarten Bad Wiessee einen neuen Platz gefunden. © GB

Wenn das Inventar noch vorhanden wäre und man einige Reparaturen durchgeführt hätte, könne man jetzt möglicherweise wenigstens einen notdürftigen Betrieb durchführen für Schwimmunterricht zum Beispiel. „Wann und ob ein neues Bad gebaut wird, werden wir abwarten müssen“, sagte er und bezeichnete das Vorgehen unter Partnergemeinden als nicht sehr prickelnd.

Schwimmbad für Tourismus wichtig

Dem schloss sich Maria Kaul­fersch (FWG) an. „Schwimmen zu lernen, ist extrem wichtig“, sagte sie, gerade weil mit dem Tegernsee das Wasser quasi direkt vor der Tür ist. Während der Badepark geschlossen ist und ein Neubau auf sich warten lässt, auf andere Orte wie Bad Tölz oder Schliersee auszuweichen, hält sie für schwierig. Es ist mit sehr viel Organisationsaufwand und langen Fahrstrecken verbunden.

Es sei nach dem Beschluss in Bad Wiessee wichtig, das Thema zu priorisieren und neu zu überdenken. Dabei machte sie auch auf die Bedeutung des Tourismus im Tegernseer Tal aufmerksam. Als Alternative bei schlechtem Wetter oder auch im Winter sei es wichtig, ein Schwimmbad anbieten zu können.

Bürgermeister im Tal wollen diskutieren

Fraktionskollege Florian Floßmann forderte, bei dem Thema schnell voranzukommen und dass sich alle Tal-Kommunen rasch gemeinsam an einen Tisch setzen, um das Projekt anzugehen.

„Wir Tal-Bürgermeister sind uns einig, dass kommunales Schwimmen nötig ist für Familien, Schulen und Rettungsorganisationen“, betonte Bürgermeister Alfons Besel. „Wir wollen schnell vorankommen.“ Er gehe davon aus, dass das Thema bei einer der nächsten Bürgermeisterrunden auf der Tagesordnung stehe. ksl