Nach zwei Jahren Pause endlich wieder Neujahrstauchen im Tegernsee

Von: Sabrina Winklmaier

Bei strahlendem Wetter wagten sich insgesamt 24 Taucher beim traditionellen Neujahrstauchen in den Tegernsee. © GB

Tegernsee – Das Neujahrstauchen am 6. Januar ist mittlerweile ein fester Termin im Tegernseer Kalender. Auch heuer wagten sich einige Taucher in die kalten Fluten.

Nach zwei Jahren Pause eröffnete die DLRG Tegernsee wieder ihr traditionelles Neujahrstauchen am Dreikönigstag. Ins Leben gerufen hatte die Veranstaltung Helmut Kesslinger 1979. Dieser verstarb 2012, seitdem ist das Neujahrstauchen auch unter dem Namen „Helmut-Kesslinger-Gedenktauchen“ bekannt. 24 Taucher begaben sich bei zehn Grad Außen- und fünf Grad Wassertemperatur in den Tegernsee. Mit dabei waren neben den Rettungstauchern der DLRG Tegernsee, Gmund und Bad Aibling auch Taucher der Tauchschule Seegeist Bad Wiessee, des Tauchclubs Octopus Rosenheim und des THW Rosenheim.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Tegernsees Bürgermeister Johannes Hagn mit dem Wurf einer Flasche Prosecco in den See. Wer diese als erstes birgt, darf die Trophäe mit nach Hause nehmen. Geschafft hat das ein Taucher des THW Rosenheim. Fünf Tegernseer Eisschwimmer stürzten sich ebenfalls in die kalten Fluten. Die DLRG hatte für die Schwimmer extra ein beheiztes Zelt aufgebaut. Beim gemeinsamen Grillen in der Wachstation der Tegernseer DLRG ließen alle den Tag gemütlich ausklingen. sw