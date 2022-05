Ab diesem Jahr: Seefeste im Tegernseer Tal werden nachhaltiger

Von: Katja Schlenker

Die Seefeste sollen nachhaltiger werden. Wie, wurde bei einem Treffen diskutiert. © Kathleen Ellmeier

Tegernsee – Die Seefeste im Tegernseer Tal sollen 2022 erstmals nachhaltig ausgerichtet werden. Das haben sich Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee gemeinsam mit der TTT auf die Fahnen geschrieben.





Der ökologische Fußabdruck, der Verbrauch von Ressourcen und auch das Trennen von Müll sind Themen, die gerade bei Großveranstaltungen an Bedeutung gewinnen. Die Seefeste im Tegernseer Tal sollen 2022 erstmals nachhaltig ausgerichtet werden. Das haben sich die drei Seefest-Kommunen Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee gemeinsam mit der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) nun auf die Fahnen geschrieben.

Im Rahmen des Leader-Projekts „Konzept zur Qualitätsverbesserung des Kulturangebots im Tegernseer Tal“ wurden mit Wirten sowie Vertretern der Kommunen und Vereine in Workshops Antworten und erste Ideen entwickelt, um Nachhaltigkeit bei Großveranstaltungen besser umsetzen zu können. Als Beispiel sollen dabei die Seefeste dienen. Die TTT hat sich daher mit Vertretern der drei Beteiligten – den Gemeinden Bad Wiessee und Rottach-Egern sowie der Stadt Tegernsee –, der Öko-Modellregion Miesbacher Oberland sowie des Vivo-Kommunalunternehmens, das im Landkreis Miesbach für den Bereich Abfall- und Müllentsorgung zuständig ist, an einen Tisch gesetzt und konkrete Beschlüsse gefasst. Federführend wird das Projekt vom Nachhaltigkeitsbeauftragten Michael Götz und von Veranstaltungsleiter Peter Rie betreut. „Die Gemeinden stehen hinter den Beschlüssen. Jetzt geht es um die praktische Umsetzung“, erklärt Peter Rie, Veranstaltungsmanager der TTT, und betont: „Es wird Verbote geben, aber auch Gebote.“



Konkret bedeutet das: Es wird bei den Seefesten 2022 und bei #wiessee100 – die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Titels „Bad“ für Bad Wiessee ersetzt dort 2022 das Seefest – erstmals ein offizielles Plastik- beziehungsweise Einwegverbot für alle Standbetreiber und Schausteller geben. Zudem wird es verpflichtend, Müll zu trennen. So wird es ein Abfallsystem geben statt den einen großen Müllsack, in den am Ende der gesamte Restmüll kommt.



Bei der Auswahl der Produkte werde das Augenmerk auf Regionalität gelegt, erklärt die TTT. Schließlich befinden sich in der Region neben dem Einzelhandel viele Direkterzeuger und Kleinbetriebe. Alle Anbieter von Speisen und Getränken sollen nach Möglichkeit Bio-Produkte verkaufen, zum Beispiel Fair-Trade-



Kaffee, Bio-Regio-Milch oder Naturkäserei-Produkte. Zudem wird angeregt, vermehrt vegetarische Produkte auf die Speisekarte zu setzen. Die Kommunen schaffen dafür beschreibbare Tafeln mit dem Nachhaltigkeitslogo an, auf denen regionale Angebote dargestellt werden können. „Sie verpflichten sich darüber hinaus, künftig Ökostrom zu nutzen“, teilt die TTT des Weiteren mit.



Neben den Themen Ressourcen, Abfall und Regionalität gehe es auch um Mobilität und Verkehr. Grundsätzlich soll das Shuttle-Angebot mit Bussen und Schiffen perspektivisch ausgebaut werden – kostenlos und mit attraktiven Verbindungen mit Bus und Schiff. Darüber hinaus soll in allen Seefest-Kommunen die Anreise mit dem Fahrrad gefördert werden. Dafür müssten vermehrt Fahrradparkplätze ausgestattet, ausgewiesen und teilbewacht werden. ksl