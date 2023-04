Angebote von Ingenieurbüros einholen

Nahwärme in Waakirchner Schulsiedlung ist gerade so rentabel

Die Waakirchner Schulsiedlung besteht vor allem aus Ein- und Zweifamilienhäusern, größere Wärmeverbraucher gibt es kaum. Das angedachte Nahwärme-Projekt könnte nur knapp wirtschaftlich laufen. © Daniela Skodacek

Waakirchen – Ob sich das Heizen mit Nahwärme in der Waakirchner Schulsiedlung wirtschaftlich lohnt, ließ die Gemeinde in einer Grobanalyse durch die MW Biomasse AG untersuchen.

„Wir sind gerade im Bereich der möglichen Umsetzung, wenn es in kommunaler Hand bleibt“, resümierte Martina Weber von der MW Biomasse AG kürzlich in ihrer Präsentation vor dem Gemeinderat. Die Energie-Fachfrau hatte zuvor die Untersuchungsergebnisse der Grobanalyse für die Schulsiedlung präsentiert und die wichtigsten Kennzahlen sowie die Vorteile von Nahwärme auf Basis von regionalem Energieholz erläutert. Zur Auswertung lagen dem Wärme-Dienstleister aus Irschenberg die Angaben von Eigentümern der betreffenden Grundstücke vor. Dafür hatte die Gemeinde Waakirchen im vergangenen Herbst knapp 90 Fragebögen verschickt, wovon 60 Stück ausgefüllt retour kamen. Ein bemerkenswerter Rücklauf also, bei dem 53 Eigentümer ihr grundsätzliches Interesse an einer Nahwärmeversorgung bekundeten.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit einer solchen Heizanlage ist die Wärmebelegungsdichte, erklärte Weber. Dieser Faktor setzt sich aus dem Verhältnis von verkaufter Wärmemenge und verlegten Trassenmetern zusammen. Der Wärmebedarf der 53 Gebäude im untersuchten Gebiet liegt bei rund 1585 Megawattstunden (MWh) pro Jahr – was einer Heizölmenge von rund 198.000 Liter pro Jahr entspreche und etwa 618 Tonnen CO2 jährlich verursache. Es müssten 2,2 Kilometer Leitungsnetz verlegt werden. Damit liegt die Wärmebelegungsdichte bei 0,73 MWh pro Trassenmeter und nur knapp über dem neuralgischen Wert von 0,5 MWh/trm, ab dem eine Nahwärmeanlage überhaupt rentabel funktioniert, betonte Weber. Optimal und für Betreiber aus der freien Wirtschaft interessant wäre erst ein Wert von 1,5 MWh/trm. Allerdings ließen sich schon die Investitionskosten für die Gemeinde reduzieren, da die Anlage voraussichtlich im bestehenden Heizungsraum der Schule eingebaut werden kann. Der vorhandene Platzbedarf müsse jedoch nochmal näher geprüft werden.



Strukturell liegen nun mal viele Ein- bis Zweifamilienhäuser und kaum größere Verbraucher, außer der Grundschule und der Kindergarten, an den sieben untersuchten Straßenzügen in Waakirchen. Anders sei das bei der vergleichbaren Referenz­anlage im Heizwerk Weyarn, das mit dem historischen Kloster einen sehr energieintensiven Abnehmer habe, sagte Martina Weber. Die Menge an zertifiziertem Energieholz aus regionalen Wäldern sei indes gesichert. Der Holzzuwachs im Waakirchner Gemeindegebiet liege pro Jahr bei rund 24.000 Festmetern, davon wären rund vier Prozent als Energieholz nutzbar. Allein vom jährlichen Zuwachs könnten 6000 Schüttraummeter Energieholz pro Jahr gewonnen werden.



Angebote von Ingenieurbüros einholen

Die präsentierten Ergebnisse stellen den Gemeinderat vor eine schwierige Entscheidung. Doch das Thema ist noch nicht vom Tisch. Martina Weber empfahl als nächsten Schritt, eine Machbarkeitsstudie inklusive Kostenschätzung in Auftrag zu geben, um damit auch die möglichen Fördermittel von Land und Bund für das Projekt zu ermitteln. Nicht zu unterschätzen sei laut Weber auch, dass beim Thema Nahwärme viel Erklärungsbedarf bei den Verbrauchern besteht, die sich vertraglich für viele Jahre binden würden. Bürgermeister Norbert Kerkel schlug vor, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung Angebote von Ingenieurbüros einholen zu lassen, was das Gremium einstimmig quittierte. Ein öffentlicher Infotermin sei erst nach den vorliegenden Daten aus der Studie sinnvoll, sagte Kerkel. „Dann haben wir auch ein bisschen was zu bieten.“ Daniela Skodacek