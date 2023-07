Neue Buslinie: Im Stundentakt von Tegernsee nach Jenbach

Von: Fridolin Thanner

Wichtige Anschlussstelle: Vom Bahnhof in Tegernsee sollen bald Busse im Stundentakt nach Jenbach fahren. Zum Achensee geht‘s jetzt auch schon – aber nur zweimal am Tag. © Fridolin Thanner

Landkreis – Eine neue Buslinie soll die Verbindung von Tegernsee nach Tirol verbessern. Doch es gibt auch Kritik an den Kosten.

Olaf von Löwis sprach im Kreisentwicklungsausschuss von einer „Riesenchance“, der Miesbacher Landrat glaubt an ein weit über die Grenzen strahlendes „Leuchtturmprojekt“. Doch an der geplanten Buslinie von Tegernsee nach Jenbach in Tirol gab es auch Kritik, vor allem wegen der Kosten.

700.000 Euro würde die neue Verbindung kosten, die Landrat von Löwis sehr gerne einführen möchte. Er findet, „wir müssen endlich beim Verkehr weiterkommen, da sind wir viel zu langsam“. Die Belastung auf den Straßen sei enorm hoch. „Wir müssen Lösungen finden, die Leute sind am Limit“, betonte er.

Die Initiative für die Buslinie ging vom Nachbarland aus und ist ein Kooperationsprojekt im Rahmen des Euregio Zusammenschlusses. Dabei würde auf den Landkreis auch nur weniger als ein Fünftel der Kosten entfallen. Insgesamt kostet die Linie 3,8 Millionen Euro. Dafür gibt‘s einen Stundentakt zwischen Tegernsee und Jenbach von 7 bis 19 Uhr, 365 Tage im Jahr. Die Verbindung sollen nicht nur Touristen, sondern auch Pendler nutzen, wie von Löwis erklärte. Dennoch ist klar, „das ist eine feine Sache für Wanderer und Bergsteiger“, wie Antonia Rüede-Passul vom Landratsamt sagte. Die Mitnahme von Sportgeräten, Ski und Fahrrädern etwa soll auch möglich sein, erklärte sie dem Kreisentwicklungsausschuss.

Meinungen von „mir blutet das Herz“ bis „spürbare Entlastung fürs Tegernseer Tal“

„Als Touristikerin blutet mir das Herz, wenn ich höre, dass wir Münchner an den Achensee durchkarren“, sagte Anastasia Stadler (CSU) und findet: „Die 700.000 Euro könnten wir in Miesbach besser investieren.“ An die Verbindung vom Tegernsee Tal zum Krankenhaus Agatharied etwa dachte Stadler. Ihr Fraktionskollege Klaus Meixner indes hofft, dass „von diesem Leuchtturmprojekt auch eine Lampe für Irschenberg übrig bleibt“. Die Gemeinde hat keine Busverbindung nach Miesbach. Und Leonhard Wöhr (CSU) erwartet ein Signal insbesondere für den Landkreisnorden, dass „auch mehr Geld für den Alltagsverkehr“ und nicht nur für den touristischen Bereich ausgegeben wird.



Vollends begeistert zeigte sich Martin Walch (SPD) und bezeichnete das „tolle Projekt“ als „bahnbrechend“. Durch die Bahnanbindungen über den Bahnhof Tegernsee und internationale Züge in Jenbach, beispielsweise bis Rom, werde eine beachtliche Nord-Süd-Achse geschaffen. „Das Angebot ist gigantisch“, sagte Walch und ist überzeugt, dass es zu einer „spürbaren Entlastung fürs Tegernseer Tal“ kommen wird. Bezüglich der Kosten merkte er an, dass auch die dadurch obsolete Linie nach Kreuth-Stuben ebenfalls viel Geld gekostet hätte.



„Die Tür öffnet sich jetzt“, plädierte Olaf von Löwis dafür, die Planungen weiter voranzutrieben. Die Entscheidung steht noch aus, die hat der Kreistag im Herbst zu treffen.