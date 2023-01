Bad Wiessee: Gemeinderat verabschiedet neue Gebührenordnung

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

In Bad Wiessee wird das Parken ab 2023 teurer. Dafür sind die Gebühren auf allen öffentlichen Parkplätzen vereinheitlicht. © Stefan Gernböck

Bad Wiessee – Verschiedene Preise trotz gleicher Parkdauer? Mit dieser Situation sah sich bislang konfrontiert, wer sein Auto in Bad Wiessee auf öffentlichen Parkplätzen abstellte. Doch die Ungleichheit der Parkgebühren gehört ab kommendem Jahr der Vergangenheit an.



Der Gemeinderat hat im Rahmen der Diskussion einer neuen Gebührenverordnung eine Vereinheitlichung beschlossen. Auf Beschluss des Gemeinderats war ein Münchner Fachbüro mit der Erarbeitung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt worden. Die Aufteilung in vier Zonen mit unterschiedlichen Preisen und Zeitlimits, wie sie noch im Vorgängermodell festgeschrieben war, gehört damit der Vergangenheit an, erklärte Bürgermeister Robert Kühn.

Ab 2023 gilt einheitlich auf allen öffentlichen Parkplätzen der Gemeinde folgende Regelung. Das Parken auf öffentlichen Parkplätzen der Gemeinde ist täglich von 8 bis 18 Uhr kostenpflichtig. Dreißig Minuten sind pauschal gratis, jede weitere angefangene halbe Stunde kostet dann einen Euro. Wer sein Fahrzeug länger als zweieinhalb Stunden abstellt, muss ein Tagesticket für zehn Euro kaufen. Damit haben sich freilich die Gebühren nicht eben verringert. Bislang muss man an den meisten Parkautomaten in Bad Wiessee noch 50 Cent ab der zweiten halben Stunde einwerfen. Auch ein Tagesticket ist momentan noch für fünf Euro zu haben.



Eine positive Nachricht gibt es allerdings bezüglich des Jahrestickets. Ab Januar kostet die Parkerlaubnis für ein ganzes Jahr 75 Euro. Damit müssen diejenigen, die zur Nutzung dieser Option berechtigt sind, also Bürger mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde sowie Inhaber und Angestellte von im Ort ansässigen Gewerbebetrieben, nur noch halb so tief in die Tasche greifen wie bisher.



In der Diskussion zeigte sich, dass nicht alle Mitglieder des Gemeinderats mit der Neuregelung glücklich waren. Besonders der Zeitpunkt schien manchem mit Blick auf die anlaufenden Großbaustellen im Ort nicht gerade günstig gewählt. „Das geht mir gegen den Strich“, fand Kurt Sareiter (CSU) deutliche Worte. Zusätzlich zu die Beeinträchtigung durch die massiven Bauarbeiten brächten erhöhte Parkgebühren Einbußen für den Einzelhandel im Ort, befürchtete Sareiter.

Andere Talgemeinden wie etwa Gmund und Rottach-Egern verlangten lediglich fünf Euro für ein Tagesticket, auch Miesbach und Holzkirchen hätten erheblich geringere Preise. Die Gebühr von acht Euro auf Wanderer-Parkplätzen sei trotz der Erwartung, „die anderen würden nachziehen“, schließlich nur ein Wiesseer Alleingang geblieben. „Da hat es einen kurzen Aufschrei gegeben“, merkte Fraktionskollege Georg Erlacher an. Dennoch seien auch die Wanderer-Parkplätze nach wie vor brechend voll.

Wieso Bad Wiessee bei den Anpassungen der Gebühren immer den Vorreiter spielen müsse, kritisierte Alois Fichtner (CSU), der zehn Euro für ein Tagesticket für überzogen hielt, zumal für Bürger mit schmalem Geldbeutel. „Den richtigen Zeitpunkt gibt es nie“, gab Wolf-Hagen Böttger (SPD) zu bedenken. Die richtige Situation hingegen wohl. Für angemessen erachtete Bernd Kuntze-Fechner (SPD) das neue Gebührenniveau, der für die Neuregelung eine Lanze brach. Eine Beeinträchtigung des Einzelhandels sei aus seiner Sicht nicht zu erwarten. Viele Geschäftsleute hätten auch eigene Parkplätze für ihre Kundschaft, sagte Kühn hierzu. Johannes von Miller von der Grünen-Fraktion regte eine gebührenfreie Zeit von einer vollen Stunde an. Die Einnahmen aus der Verteuerung müssten in die Instandhaltung von Parkraum und Straßen fließen, forderte CSU-Fraktionssprecher Florian Sareiter.

Mit 14:4 Stimmen wurde das Konzept schließlich verabschiedet. ger