Neue Sitzmöglichkeiten an der Seepromenade Bad Wiessee

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Zusammen mit den beiden Architekten Markus Hölzl und Karolin Knote eröffnete Bürgermeister Robert Kühn (vorne r.) das neue Bauwerk an der Seepromenade Bad Wiessee. © Sabrina Winklmaier

Bad Wiessee – Die neuen hölzernen „Lauben“ in Bad Wiessee laden Spaziergänger und Besucher an der Seepromenade zum Rasten und Verweilen ein.

„Die Lauben erinnern leicht an ein überdimensionales Bushäuserl, weswegen wir eigentlich den Oimara für die Eröffnung haben wollten, damit er eine ,Busheisl-Party‘ gibt“, begann Robert Kühn, Bürgermeister von Bad Wiessee, seine Rede. Trotz fehlender musikalischer Untermalung war die Freude bei den eingeladenen Gästen über das neue Bauwerk an der Seepromenade groß.



Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Gemeinderat in Bad Wiessee einstimmig beschlossen, die in die Jahre gekommene Pergola an der Promenade abzureißen und zu ersetzen. Von Anfang an stand fest, dass es kein einfacher Zweckbau, sondern etwas ganz Neues werden soll. „Architektur muss Emotionen wecken“, erklärte Kühn und spielte damit auf die anfängliche Skepsis über das Bauunternehmen von Seiten des Gemeinderats, wie auch von den Bürgern, an. Dennoch ein mutiger Schritt der Gemeinde, wie das Rathaus mitteilte, als der erste Entwurf vorlag. „Für eine hippe Zukunft in Bad Wiessee“, meinte Kühn schmunzelnd bei der Einweihung.



Die drei Architekten, Markus Hölzl, Karolin Knote und Johannes Frischholz vom Tegernseer Architekturbüro HKF, erhielten den Auftrag für den Neubau. „Am Originalentwurf musste nur wenig gefeilt und optimiert werden“, sagte Hölzl stolz an der Eröffnung. Seine Kollegin Knote bestätigte: „ Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat hat viel Spaß gemacht.“ Ortsansässige Betriebe, wie die Zimmerei Zehetmeier, arbeiteten an dem Projekt „neue Lauben an der Seepromenade“.



Der Bau aus massivem Fichtenholz soll die Gemeinde von nun an ein Stück weit präsentieren. Die offene Konstruktion mit den drei Satteldächern den Spaziergängern einen Blick auf den See ermöglichen, die vielen Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einladen. „Die Lauben geben Bad Wiessee mehr Selbstbewusstsein“, zog Kühn sein Fazit, „sie werden gut angenommen, vor allem, da viele am Anfang eher misstrauisch waren, ist es doch etwas ganz anderes, als die Bürger in Bad Wiessee es sonst kennen.“ sw