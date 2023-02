Dank an Helferkreis, Asylkreis und Lions Club

Neujahrsempfang Tegernsee: Ereignisreiches Jahr für die Stadt

Teilen

Der Neujahrsempfang der Stadt Tegernsee ist traditionell ein gern genutzter Termin für gegenseitigen Austausch und Netzwerken. Heuer konnte er im Quirinal stattfinden. © Daniela Skodacek

Tegernsee – Netzwerken war das Motto des Abends beim Tegernseer Neujahrsempfang. Die Stadt lud nach zweijähriger Pause ins Quirinal ein, rund 70 Gäste kamen.

Einige wichtige Ereignisse und stattliche Jubiläen stehen in diesem Jahr in Tegernsee an. Auch etliche Herausforderungen sind zu meistern.



Wie immer sollte es keine kleine Bürgerversammlung werden. Deshalb schlug Bürgermeister Johannes Hagn zur Begrüßung der Gäste – darunter Unternehmer, Vereinsvorstände, Kulturschaffende, Stadträte und auch einige Neuzugänge – erneut einige Themen vor, über die sich zum Start ins neue Jahr bestens austauschen und informieren ließ. Denn die anwesenden Ansprechpartner empfahl der Rathauschef gleich mit dazu. Vor allem den hohen Stellenwert der 52 Vereine der Stadt hob Hagn hervor. „Tegernsee lebt von den Vereinen. Jeder hier ist in mindestens drei bis fünf Vereinen Mitglied.“



Zudem feiern etliche Tegernseer Institutionen heuer recht stattliche Jubiläen: 20 Jahre Bergfilmfestival, 60 Jahre DLRG Ortsverband Tegernsee, 50 Jahre Palestrina Motteten-Chor, 50 Jahre Tegernseer Woche, 70 Jahre gibt es den Tegernseer Tal Verlag, seit 125 Jahren das Tegernseer Volkstheater und seit 150 Jahren die Freiwillige Feuerwehr Tegernsee.



Sogleich ging Hagn in seinen Themenvorschlägen auf das neue Feuerwehrhaus ein, das heuer fertig wird. „Wir sind sehr spät dran, das hat bestimmte Gründe“, sagte er. Die neue Wehr soll Tegernsee zudem auf Herausforderungen vorbereiten, welche die Stadt bei der Planung 2014 noch gar nicht beschäftigt haben. Hagn nannte Starkregenereignisse und Waldbrände als potentielle Gefahren. Die DLRG hat bereits eine Drohne angeschafft und Drohnenpiloten sowie Strömungsretter ausgebildet.

Negativ beeinträchtigt die Vereinsarbeit der erneute Wegfall der großen Landkreisturnhalle beim Gymnasium. Neben dem Schulsport sind vor allem die Trainingseinheiten des Volleyballclubs eingeschränkt. Eine aktuelle Ausweichmöglichkeit für den Schulsport ist unter anderem die Eislauffläche der Schützengesellschaft, doch diese sei sehr veraltet, sagte Hagn.

Erfreulichere Nachrichten bot er von der Orthopädischen Klinik. Hier steht die Einweihung der Therapiehalle an und damit ein Ende des Provisoriums auf der Point. Auch beim Ruderclub und dem Thema Schwaighofbucht könne nach langer Zeit ein „Deckel drauf gemacht“ werden. Den Kulturvereinen Liederkranz und Palestrina Motetten-Chor allerdings schwinden die Mitglieder beziehungsweise werden dringend neue Sänger gesucht.



Dank an Helferkreis, Asylkreis und Lions Club

Dann hakte Hagn nochmal beim Thema Asyl und der bevorstehenden Vollbelegung der Dreifachturnhalle ein. „Deutschland verlässt sich immer noch sehr stark auf die Privatinitiativen,“ sagte er in Richtung Bundesregierung. Ohne die Unterstützung von Helferkreis, Asylkreis und Lions Club hätte Tegernsee massivste Probleme, betonte der Rathauschef und dankte den Engagierten herzlich – ein satter Applaus der Gäste folgte.



Vielfach engagiert sei auch der zweite Bürgermeister Michael Bourjau, der als neuer Geschäftsführer bei der Tegernsee Bahn die Kastanien aus dem Feuer geholt hat, betonte Hagn und fügte launig hinzu: „Er ist nun Experte für Quietschen, Scheppern und Schienenschmieren“.



Paradigmenwechsel in Tegernsee

Einen Paradigmenwechsel nannte der Rathauschef die Entwicklung im Wohnungsmarkt. Früher hieß es immer: „Wir brauchen Betten“. Doch jedes neue Hotel verschärfe die Situation. Seit 2014 habe die Stadt zehn Millionen Euro in Wohnungskäufe gesteckt und werde sich mithilfe der Zweitwohnungssteuer weiterhin stark im Innenraum engagieren. Auch Unternehmen wie das E-Werk, die Brauerei und einige Hoteliers sorgen inzwischen für Wohnraum für ihre Mitarbeiter.

Zudem betrifft der Personalmangel nicht nur die Gastronomie. Auch Krippen und weitere Kinderbetreuungseinrichtungen sehen sich zu vielen Anmeldungen fürs vorhandene Personal gegenüber. Vorübergehend einspringen konnten hier Pfarrer Martin Weber und die evangelische Kirchengemeinde mit einer frisch eingeweihten Containerlösung beim Pfarrzentrum an der Hochfeldstraße. Fast Vollbesetzung konnte Hagn bei der Seesauna vermelden, bis auf einen Koch fehlt es hier nicht an Personal.



Eine weitere Krise sieht der Bürgermeister jedoch unweigerlich beim Thema Energie. „Wir mussten lernen, dass es neben einem Blackout auch einen Brownout (geringfügiger Spannungsabfall im Stromnetz, Anm. d. Redaktion) gibt“, sagte er und empfahl das Gespräch mit den Vertretern der neu firmierten Tegernseer Energiegesellschaft.



„Wir haben in diesem Jahr wahnsinnig viel zu tun“, schloss Hagn seine Themenrunde und bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Engagement für die Stadt und ihre Geduld mit der Verwaltung und wünschte allen Gesundheit und Glück. Daniela Skodacek